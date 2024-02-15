محمدحسین شفیعی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع لیست‌های انتخاباتی جریانات اصولگرا در انتخابات مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل این تنوع ورود چهره‌های جدید به عرصه رقابت‌های انتخاباتی بوده است.

وی افزود: از سویی هنوز به بلوغ لازم برای ایجاد یک وحدت رویه منطقی و عقلانی پیدا نرسیده‌ایم و لذا جریانات مختلف هرکدام به سوی خود رفته‌اند.

دبیر ائتلاف پیروان ولایت استان قزوین تصریح کرد: ائتلاف پیروان ولایت همیشه دایه دار وحدت بوده و از وحدت نظر جریانات سیاسی جریان انقلاب استقبال می‌کند ولی در این دور از انتخابات نتوانسته است به نتایج روشنی دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه اجماع ۴ سال پیش بر روی دو کاندیدای خاص به نوعی تصادفی بود، تصریح کرد: از سویی هر وقت آسیب می‌بینیم و نگران هستیم سراغ وحدت می‌رویم و وقتی در آسایش هستیم وحدت را جدی نمی‌گیریم.

شفیعی‌ها تاکید کرد: در همین دور هم یک وحدت نسبی حاصل شده و آنچه مشهود است عموم جریانات اصولگرایی بر روی یک گزینه اجماع نظر دارند.

وی با تاکید بر اینکه دست پیدا کردن به وحدت نیاز به اراده دارد و باید اراده برای وحدت و نگاه واحد را همه با هم داشته باشند، اضافه کرد: از سوی دیگر طلب وحدت باید در زمان لازم خود از سوی مجموعه‌های مرجع در جامعه به جریانات سیاسی منعکس شود اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وحدت باید در شرایط متوازن صورت بگیرد

دبیر ائتلاف پیروان ولایت استان قزوین با بیان اینکه یکی از لازمه‌های وحدت، رسیدن به وحدت جمعی به جای رسیدن وحدت به «ما» است، ادامه داد: وحدت زمانی اتفاق می‌افتد که طرف‌های مختلف خود را از همه توقعات خالی کرده و در یک شرایط متوازن برای همه طرف‌ها و با شاخصه‌های مشخص به دنبال دسترسی به آن باشند.

وی گفت: همچنین تصمیم هر جریان و گروهی باید داخلی و بومی باشد و باید بر اساس اقتضائات استان باشد نه اینکه گروه‌ها و افراد بالادستی در خارج از استان در باره این وحدت، نظر بدهند.

شفیعی‌ها اظهار کرد: ما در ائتلاف پیروان ولایت علی رغم اینکه تشکیل شده از احزابی هستیم که دفاتر مرکزی آن در تهران است، در مورد مسائل استانی هیچ گاه تصمیمات را منوط به نظر تهران و دفتر مرکزی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد.

وی افزود: وقتی قرار است جمع بندی نظر یک تشکل سیاسی در تهران گرفته شود طبیعتاً دسترسی به آن کمی سخت خواهد شد.

دبیر ائتلاف پیروان ولایت استان قزوین گفت: هرچند ما آمادگی ارائه یک لیست واحد را داشته‌ایم اما طبیعتاً امروز و با نزدیکی انتخابات و زمان تبلیغات به نظر می‌رسد دیگر این اتفاق بعید است.

باید به دنبال افزایش مشارکت باشیم

وی با بیان اینکه در این دور از انتخابات نقطه محوری و ثقل «افزایش مشارکت» است، تصریح کرد: باید مردم را با آگاهی دادن و آشنا کردن با واقعیت‌های جامعه به حضور بیشتر در انتخابات و مشارکت دعوت کنیم.

شفیعی‌ها عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که تعدد فهرست‌ها و لیست‌های انتخاباتی می‌تواند به افزایش مشارکت نیز منجر شود و فهرست‌های مختلف دیدگاه‌ها و سلایق مختلفی را نیز می‌توانند عرضه کنند.

وی در پایان یادآور شد: زیاد نگران لیست واحد نباشیم و حتی این وحدت نسبی و تنوع می‌تواند گرایش مختلف و سلایق مختلف را وارد انتخابات بکند.