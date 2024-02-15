از افتتاح بندر ابوموسی تا حمل بار ریلی سرخس - بندرعباس طی ۵ روز

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی با اشاره به سفر روز پنجشنبه وزیر راه و شهرسازی به بندر ابوموسی، گفت: از وظایف مجموعه دریایی کشور ایجاد شرایط ایمن تردد مردم و همچنین امکانات رفاهی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بنادر کیش، قشم، هرمز و لارک برخی امکانات فراهم شده و اخیراً امکانات مناسبی در جزیره ابوموسی نیز برای گردشگری دریایی فراهم شده است افزود: اخیراً اسکله و ترمینال مسافری در بندر ابوموسی ساخته شد تا مسافرانی که در تردد به این جزیره هستند از امکانات بندری مناسب بهرهمند شوند.
به گفته صفایی، فردا پنجشنبه قرار است در بندر ابوموسی، ساختمان مرجع دریایی برای ارائه خدمات مطلوب و افزایش ضریب ایمنی شناورها در منطقه، اسکله پهلو دهی شناورها به منظور سرعت بخشی در تخلیه و بارگیری و افزایش ایمنی بندری و همچنین پایانه و راهگذر مسافری با هدف ایجاد رفاه در تردد مسافران به بهره برداری برسد.
بهرهبرداری از ۱۰ هزار کیلومتر مسیر روستایی در پایان دولت سیزدهم
خداداد مقبلی معاون توسعه، ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید براین که روستا و روستانشینان جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارد، گفت: جایگاه روستا و روستانشینان در پویایی اقتصاد کشور از قبیل رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ اشتغال حائز اهمیت است؛ البته روستا نشینها در تولید کالاهای اساسی و استراتژیک نقش مؤثری دارند.
معاون توسعه، ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در ادامه تاکید کرد: روستا میتواند بستری مناسب برای تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی، خدماتی، حفظ محیط زیست همچنین نگهبانی از مرزها را فراهم کند. از سوی دیگر جمعیت ۲۱ میلیونی ساکن در این مناطق با ایجاد زیر ساخت مناسب و کاهش هزینههای تولید با تقویت حوزه شبکه راههای مناسب و مدیریت حمل و نقل در روستاها زمینه شکوفایی توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف دولت سیزدهم توجه ویژهای برای فراهم کردن زیرساختهای شبکه راههای روستایی از لحاظ برنامهریزی و اقدامات اجرایی داشته است. از ابتدای سال (۱۴۰۱) حدود ۴ هزار و ۳۶۲ کیلومتر از راههای روستای به همراه ساخت ۳ هزار و ۴۵ دستگاه آبنیه فنی در حال اجرا بوده که از این طول ۲ هزار و ۹۰۱ کیلومتر عملیات اجرایی با هزینه ۹ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان به اتمام و بهرهبرداری رسیده است. این بهرهبرداری موجب تسهیل در تردد ۴۱۹ هزار و ۱۰ خانوار روستایی را فراهم کرده است.
امکان حمل ریلی بار از سرخس به بندرعباس طی ۳ تا ۵ روز
سید میعاد صالحی مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس تحقیقاتی که ۷ سال قبل انجام شد مزیتهای رقابتی کشور در حوزه درون سرزمینی، ریلی و در حوزههای بینالمللی، دریایی بود و کارشناسان معتقد بودند که بهجای ریل و بندر در کشور به شقوق جادهای و هوایی پرداخته شدهاست.
صالحی با اشاره دو مرز ریلی مشترک با ترکمنستان بیان کرد: دو مرز سرخس و اینچه برون با گذر از کشورهای همسایه در نهایت به کشور چین متصل میشوند و از طرف دیگر نیز به همین ترتیب به روسیه متصل میشویم که در نتیجه میتوان بهصورت تمام ریلی بار را به بندر عباس رساند.
وی با اشاره به ارتقا ظرفیتها و توانمندیهای ریلی کشور در دولت سیزدهم گفت: در حال حاضر تعویض بوژی کمتر از یک روز زمان میبرد و در شبانهروز ۳۰۰ لکوموتیو باری در کشور خدمت رسانی میکند که قابلیت برنامه ریزی برای اولویت بخشی به بارهای ترانزیتی را دارند. همچنین رهگیری واگنها را برای برخی مشتریان فراهم کردهایم و این خدمات برای سایرین نیز در دست اقدام قرار دارد.
مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: طبق توافق با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان مقرر شد طی ۳ تا ۵ روز، بار را از سرخس به بندرعباس برسانیم و برای بارهای بینالمللی تخفیف قائل شده و بارهای بینالمللی را در اولویت مسیرهای ریلی قرار دادهایم.
صالحی با بیان اینکه کریدور شمال-جنوب ۶ محور ریلی دارد، گفت: ۲ کریدور در شرق، ۲ کریدور در غرب و دو کریدور بهواسطه دریای خزر به ریل متصل هستند که دو کریدور ریلی واقع در شرق دریای خزر، هم اکنون عملیاتی هستند و بارهای حوزه خلیج فارس از بندر عباس به سرخس و اینچه برون بهصورت ریلی حمل میشوند. در غرب دریای خزر نیز، بندر امیر آباد به ریل متصل است و بندر کاسپین در آینده نزدیک به ریل متصل میشود.
ایران منطقه رشد و توسعه است
علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ایران یک کشور منطقهای محسوب میشود و خوشبختانه بخشهای از آن سامان و شکل گرفته اما بخشهای از آن دچار نواقصی است که مربوط به بخش اقتصاد است. در اقتصاد کشور نیز اقتصاد دریا محور حائز اهمیت است و همایش امروز صاحب اهمیت خواهد بود؛ همچنین در نمایشگاه (۱۰ بهمنماه) که با حضور رهبری معظم انقلاب برگزار شد، وی در خصوص رشد و ارتقا اقتصاد دریا محور تأکیدات ویژهای داشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: در بخش اول درسترسیهای ما، در ارتباط با دریای مدیترانه کشورهای عراق و سوریه نقش دارد، در بخش دورم دسترسی به دریای سیاه است که موجب ارتباط ما بت روسیه و گرجستان نقش مهمی دارد. برای دریای عمان روابط ما با عمان و یمن کلیدی است.
وی گفت: علت جنگ افروزیها که غرب در این منطقه راه انداخته، این است که «ایران» منبع رشد و توسعه است. سیاستهای دولت برای توسعه روابط با همسایگان نیز حائز اهمیت است و اقتصاد دریا محور قطعاً باید در این حول حرکت کند و لازمه رشد و توسعه، توسعه اقتصادی دریا محور است.
ایران بین ۲۰ کشور بزرگ کشتیرانی دنیا قرار دارد
علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز (۲۳ بهمنماه) در همایش اقتصاد دریا محور و کریدور، گفت: بیش از ۸۰ فروند کشتی در سطح دنیا با حمل بیشاز ۱۱ تن کالا، عامل اصلی یکپارچه و جهانی شدن اقتصاد دریا محور است. این حمل و نقل قطعاً قابل اعتماد است که این اعتماد موجب شد تا تمام تجار دنیا به نحو احسنت از این حوزه برای تجارت استفاده کنند.
صفایی خاطرنشان کرد: مجوزهای اصلی توسعه دریا محو از لحاظ اقتصادی، امنیتی، منابع زنده و غیر زنده است. حمل و نقل دریایی مهمترین سهم را در اقتصاد دریا محور دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سالیانه ۱۴۰ هزار فروند کشتی در بنادر کشور تردد میکنند و ناوگان ایران در بین ۲۰ کشور کشتیرانی بزرگ دنیا قرار دارد و بنادر کشور با ظرفیت بیشاز ۲۹۵ تن، ظرفیت مناسبی را دارا هستند؛ در حالی که در برخی از مناطق دنیا رشد صفر یا منفی مشاهده میشود. همچنین در کانتینر شاهد رشد ۹ درصدی هستیم.
بهرهبرداری از پل خلیج فارس در ۳ سال آینده با پیمانکاران چینی
حجت الله عبدالملکی مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی امروز (۲۳ بهمنماه) در همایش اقتصاد دریا محور و کریدور، گفت: همه نظامهای اقتصادی در جهان اهدافی دارند و قطعاً در این راستا با مشکلاتی مواجه هستند و اقتصادی مقاومتی نامیده میشود که با وجود همه مشکلات به هدف خودش برسد.
وی گفت: با این نگاه، همه دنیا بهدنبال این هستند که اقتصاد خود را مقاومتر کنند؛ البته ایجاد اقتصاد مقاومتی از سه بخش شناخت ظرفیتها، شناخت موانع و طراحی نظامی مبتنی بر ظرفیتها و موانع تشکیل شده است.
عبدالملکی گفت: اقتصاد دریا قطعاً فراتر از اقتصاد بندر است؛ در اقتصاد دریا چهار بخش سواحل، بستر و کف دریا، متن دریا و سطح دریا مورد مطالعه قرار میگیرد. در بخش سواحل کشتیرانی، در بستر دریا استخراج نفت و گاز و ترانزیت، در متن دریا بهرهبرداری از آبزیان و در سطح دریا موضوع حملونقل مطرح است.
الزام حضور بخش خصوصی در فرآیند تکمیل کریدور شمال _ جنوب
مسعود پلمه دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در همایش اقتصاد دریا محور ایران امروز (۲۳ بهمنماه)، گفت: هدف ما از برگزاری این همایش معرفی راهکارهای توسعه و اجرایی کردن منافع کریدور شمال جنوب است. ما اعتقاد داریم بعد از ۲۲ سال تا به امروز نتوانستیم ظرفیت و تسهیلات لازم برای بهرهمندی کشورهای عضو کریدور و کشورهای ذینفع در منافع اقتصادی کریدور را تأمین کنیم.
وی افزود: از این رو همکاران ما اقدامات کارشناسی را در قالبهای مختلف بهخصوص با حضور در میدان عمل به دست آوردند و امیدواریم خروجی این همایش، معرفی نقاط قوت برای به اشتراک گذاشتن با کشورهای ذینفع از منافع کریدور همچنین معرفی نقاط ضعف و ایجاد همافزایی برای رفع این مشکلات باشد.
این مسؤول خاطرنشان کرد: یک بخش از نقیصهها و نقاط قوت به مجموعه اقتصادی دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران برمیگردد که با اراده ریاست جمهوری، در این خصوص و توجه ویژه برای اصلاح ساختارهای حاکمیتی برای تسریع در حوزه ترانزیت که از محوریترین موضوعات کریدور شمال - جنوب است، به عمل آورده است.
افزایش ۳ برابری ساخت و افتتاح مسیرهای آزادراهی کشور
خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل با بیان اینکه «توسعه و تکمیل ۱۰ هزار کیلومتر مسیر آزادراهی، بزرگراهی و شبکه ریلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد»، گفت: هم اکنون و در حوزه احداث بزرگراه ۶ هزار کیلومتر مسیر در دست ساخت داریم که یکی از مهمترین آنها محور قزوین-الموت-تنکابن است که فاز نخست آن از قزوین تا الموت با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد است.
وی افزود: از ۴۷۰ کیلومتر هدفگذاری ساخت و توسعه آزادراه در کشور؛ امسال آزادراه شیراز - اصفهان به طول ۲۱۲ کیلومتر، منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر به بهره برداری رسیده است و آزادراه منجیل-رودبار نیز به طول هشت کیلومتر آماده بهرهبرداری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متوسط ساخت و افتتاح مسیرهای آزادراهی کشور در دولت سیزدهم سه برابر شده است، گفت: آزادراه صوفیان-تبریز و مراغه - هشترود نیز در حال تکمیل بوده و سال آینده آماده افتتاح و بهره برداری میشود. استان سیستان و بلوچستان بیشترین و بزرگترین طرحهای بزرگراه و آزادراهی را به خود اختصاص داده است.
افتتاح ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه جادهای
داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، گفت: همزمان با دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پروژههای این سازمان به ارزش ۲۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان در سراسر کشور افتتاح میشود. در این ایام پروژههای لکهگیری، درزگیری، روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی به میزان ۷۱۸۳ کیلومتر در محورهای اصلی و شریانی با اعتباری افزون بر ۸,۶۱۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
امانی در خصوص پروژههای حوزه راههای فرعی و روستایی که افتتاح میشود، خاطر نشان کرد: ۱۶۷۴ کیلومتر احداث، بهسازی و آسفالت راههای فرعی و روستایی به ارزش ۵,۴۳۴ میلیارد تومان و بهسازی، لکهگیری و روکش آسفالت ۲۵۴۴ کیلومتر راههای فرعی و روستایی به ارزش ۴,۳۶۴ میلیارد تومان به بهره برداری میرسد.
وی افزود: همچنین در این ایام ۴۱ پروژه رفع و اصلاح نقاط پرحادثه به ارزش ۲۹۸ میلیارد تومان افتتاح میشود.
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