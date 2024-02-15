حضرت امام زمان (عج) نیازمند یاری ما است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید رحیم توکل صبح پنجشنبه در همایش رویداد تشکیلاتی دختران سلیمانی با اشاره به این که خداوند متعال چهار سوال اساسی را از انسان خواهد پرسید، گفت: جوانی را در چه راهی صرف کرده‌ایم و عمرمان را در کدام راه صرف کرده‌ایم و مال خود را از کدام راه به دست آورده‌ایم از جمله سوالات است.

وی حب اهل بیت را از دیگر پرسش‌های انسان مطرح کرد و گفت: حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به یاری ما نیازمند است و باید پاسخ دهیم که در این زمینه چه کرده‌ایم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حسین زمان حضرت منجی عالم بشریت است گفت: باید امام زمانمان را یاری کنیم.

آیت الله توکل حجاب و چادر را از جمله کارهایی برشمرد که می‌توان با آن امام زمان را یاری کرد و گفت: دختران و زنان نباید از حجاب زهرایی و فاطمی دست بردارند.