جوایز نوبل دیشب بدون حضور دوریس لسینگ اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، عصر روز دوشنبه ۱۰ دسامبر، برگزیدگان جوایز نوبل ۲۰۰۷ در پنج رشته‌ فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح در سالروز درگذشت "آلفرد نوبل"، جایزه ده میلیون کرونی خود را از دست کارل گوستاو شانزدهم - پادشاه سوئد - و در خانه موسیقی استکهلم دریافت کردند.

جایزه نوبل علاوه بر ۱۰ میلیون کرون سوئد، شامل یک مدال طلا و یک نشان افتخار نیز هست که در حضور ملکه، خانواده سلطنتی سوئد و جمعی از دانشمندان، پژوهشگران و میهمانان ویژه به برگزیدگان اهدا می شود.

مدال نوبل فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی و ادبیات توسط اریک لیندبرگ - مجسمه ساز و کلیشه‌ ساز معروف سوئدی - و مدال نوبل صلح توسط گوستاو ویگلند - مجسمه‌ ساز نروژی - طراحی شده است.

این مراسم هر سال در ساختمان خانه کنسرت استکهلم با اجرای موسیقی ارکستر فیلارمونیک سلطنتی برگزار می شود. لسینگ چند روز قبل از مراسم اعلام کرد که به دلیل بیماری و هشدار پزشکان قادر به حضور در مراسم اهدای نوبل نیست.