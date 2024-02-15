به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان در جلسه با رئیس کل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری صبح پنج شنبه اظهار داشت: از زمان شروع به کار بنده به عنوان شهردار در مرکز استان تلاش شد تا بتوانیم با نگاه متفاوت مطالبات مردم را پاسخگو باشیم و رضایت نسبی را ایجاد کنیم.

وی با اشاره به افزایش بودجه سال آینده شهرداری افزود: سال جاری بودجه شهرداری ۸۱۰ میلیارد تومان بوده که برای سال آینده این بودجه به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است اما افزایش بودجه به معنی افزایش تعرفه‌ها نمی‌باشد بلکه در تلاش هستیم تا بتوانیم از کمک‌های دولتی بهره‌مند شویم و مطالباتی که مغفول مانده بود را وصول نمائیم.

واحدیان ادامه داد: همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوص و سرمایه‌گذار یکی دیگر از برنامه‌هایی در دستور کار شهرداری است که می‌تواند در راستای تحقق بودجه نیز مؤثر باشد.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه نگاه مدیریت شهری در بودجه سال آینده متفاوت است، تصریح کرد: در بودجه سال آینده ۳۹ درصد آن مربوط به اعتبارات جاری و ۶۱ درصد آن برای عمرانی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه قبوض پرداخت عوارض توزیع شده است، گفت: در کمتر از ۲۰ روز استقبال شهروندان جهت پرداخت عوارضات مطلوب بوده و جای امیدواری است که مردم در پرداخت عوارضات همکاری و مشارکت می‌کنند.

شهردار شهرکرد پرداخت مطالبات شهرداری توسط افراد حقیقی و حقوقی را ضروری دانست و اضافه کرد: در راستای تحقق مطالبات شهرداری کارگروهی تشکیل و پیگیر مطالبات هستند.

واحدیان با بیان اینکه هم افزایی بین دستگاه‌ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مطالبات دستگاه‌ها به یکدیگر هیچگاه صفر نمی‌شود اما نمی‌توان نسبت به آن هم بی‌تفاوت بود بنابراین لازم است هم‌افزایی ایجاد تا دستگاه‌ها نسبت به پرداخت مطالبات نیز دغدغه داشته باشند.

وی گفت: مدیریت شهری در پروژه‌های برج دوقلو، کمربندی ۱۵ خرداد و… که ناتمام مانده بود را بعد از چندین سال در دستور کار قرار داده تا بتوان بخشی از مشکلات شهری را رفع کرد.

شهردار شهرکرد نبود برنامه را یکی از مشکلات اساسی استان دانست و خاطرنشان کرد: در همین راستا شهرداری جهت ایجاد چراغ راهی برای اجرای برنامه‌ها، طرح هدایت آب‌های سطحی، پسماند، میدان میوه و تره بار و.... تهیه و سال آینده تکمیل و اجرا می‌شود.

واحدیان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد چارت سازمانی شهرداری خالی است، گفت: اجرای برنامه‌ها نیاز به تأمین نیروی انسانی فنی دارد بنابراین با توجه به اینکه این مجموعه با کمبود نیرو مواجه است می‌طلبد تدابیری اندیشیده شود تا شهرداری بتواند نیروی مورد نیاز خود را تأمین کنند.