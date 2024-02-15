رهایی گروگان از چنگ آدم ربا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش صفیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه حضوری یکی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان بروجن مبنی بر ربایش فردی ۴۰ ساله توسط فردی ناشناس، بلافاصله اقدامات اولیه در این راستا آغاز و موضوع با حساسیت ویژه‌ای توسط مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن در دست اقدام قرار گرفت.

وی بیان داشت: با انجام تحقیقات تخصصی و اطلاعاتی با بررسی دقیق اظهارات خانواده فرد ربوده شده و سرنخ‌های به دست آمده، مأموران تحقیقات گسترده‌ای را برای رهایی گروگان آغاز و سرانجام موفق شدند هویت متهم را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی نمایند.

صفیان افزود: آدم ربا که به همراه گروگان به استان فارس متواری شده بود، عرصه را بر خود تنگ دیده، گروگان را رها و به مکان نامعلومی متواری شد که با هماهنگی و نیابت قضائی و سرعت عمل پلیس سریعاً دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: گروگان صحیح و سالم به خانواده‌اش تحویل داده شد و متهم در تحقیقات مقدماتی، انگیزه خود را از آدم ربایی، اختلافات قبلی عنوان کرد.