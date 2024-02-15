به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با اشاره به اینکه انقلاب عالیترین وجه از مشارکت، حضور و مردمسالاری است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی از بطن و متن تاریخ تحولات کشور شکل گرفت.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نهتنها در ابعاد سیاسی منشأ دگرگونیهایی در ایران شد، بلکه در دیگر حوزههای زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی نیز دگرگونیهای عمیقی ایجاد کرد.
استاندار لرستان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات، اظهار کرد: تعیین سرنوشت نظام و کشور به دست خود مردم عصاره و بحث اصلی انتخابات است.
زیویار، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی از ظرفیت و امکانات خود برای افزایش مشارکت مردمی در مدتزمان باقیمانده تا انتخابات استفاده کنند.
وی افزود: وظیفه ما این است که همه ظرفیتهای خود برای برگزاری انتخابات سالم شفاف و رقابتی را به کار گیریم تا انتخاب صحیحی برای انتخاب اصلح شاهد باشیم.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه دولت، هیچ نامزدی در هیچ حوزه انتخاباتی در استان ندارد افزود: ما تنها بستر را برای حضور پرشور مردم در انتخابات فراهم میکنیم.
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