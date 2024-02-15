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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور؛

نمایشگاه مد و لباس با عنوان «کُلِنجَه» در خرم‌آباد افتتاح شد

نمایشگاه مد و لباس با عنوان «کُلِنجَه» در خرم‌آباد افتتاح شد

خرم‌آباد- با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نمایشگاه مد و لباس فجر با عنوان «کُلِنجَه» در خرم‌آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج‌شنبه با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نمایشگاه مد و لباس فجر با عنوان «کُلِنجَه» در خرم‌آباد افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۵۰ اثر از فعالان مد و لباس استان ارائه شده است.

همچنین نمایشگاه جنبی طراحی تاپستری، صنایع‌دستی مرتبط با پوشاک و تزئینات لباس نیز در کنار نمایشگاه برپا است.

آثار عرضه شده در این نمایشگاه شامل پوشاک محلی و سنتی، پوشاک عفاف و حجاب و لباس‌های به‌روزآوری شده با الهام از موضوعات ایرانی‌اسلامی است که با انواع تکنیک‌ها اجرا شده‌اند.

نمایشگاه مد و لباس «کُلِنجَه» با همکاری این اداره کل، شورای فرهنگ عمومی استان، انجمن مد و لباس استان و دانشکده فنی حرفه‌ای دختران خرم‌آباد در مجتمع شهید آوینی به مدت سه روز آماده بازدید علاقه‌مندان است.

کد مطلب 6025122

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