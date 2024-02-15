مبنای ما قانون اساسی و رای مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه راکعی فعال سیاسی اصلاح طلب امروز (پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲) در کنگره حزب مردم سالاری گفت: در این سال‌ها ما اصلاح‌طلبان بیشتر خود را بر مشارکت سیاسی عمیق و اصولی بر مبنای اصول مردم‌سالاری قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: مبنای ما قانون اساسی و رأی مردم است. اگر بر همین مبنا عمل شود، در کشور کارهای بزرگی انجام می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: مشکلات کشور به دلیل برخی عوامل از جمله تحریف از اصول انقلاب و دیگاه‌های امام خمینی، عدم پاسخگویی درباره فساد، بی عدالتی، عدم درک از شرایط، مدیریت بد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود.

راکعی در ادامه بیان کرد: ما نتوانستیم چهره‌های شاخص خود را قانع کنیم که در انتخابات شرکت کنند و سایر افراد هم تأیید صلاحیت نشدند. جبهه اصلاحات اعلام کرده که متأسفانه در تهران نتوانسته لیست بدهد. صندوق رأی اهمیت زیادی دارد و تلاش ما این بوده که با وجود همه مشکلات، مردم پای صندوق بیایند، اما نتوانستیم در انتخابات لیست بدهیم. در بیانیه جبهه اصلاحات، اشاره شده که در تهران لیستی نداریم اما دنبال تحریم و عدم مشارکت نیستیم.

این فعال سیاسی با اشاره به بیانیه ۱۱۰ اصلاح طلب برای حضور در انتخابات، تاکید کرد: این افراد چهره‌های دلسوز، علمی و اخلاقی هستند که دنبال روزنه‌گشایی هستند. اختلاف نظر ماهیتی بین بیانیه جبهه اصلاحات و رویکرد این ۱۱۰ نفر وجود ندارد. جبهه اصلاحات تصمیم گرفته در تهران لیست ندهد، اما چنانچه اصلاح‌طلبان شناخته شده و امتحان پس داده و رأی آور در شهرستان‌ها حضور داشته باشند، احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند از آن‌ها حمایت کنند.

وی خاطر نشان ساخت: مساله مهم نه بیانیه جبهه اصلاحات نه بیانیه ۱۱۰ اصلاح طلب است بلکه مساله اصلی ما مردم است. چه باید کنیم تا مردم به بهبود شرایط کشور امیدوار شوند؟ مردم با چه اعتمادی دوباره پای صندوق رأی بیایند که فاصله طبقاتی کم شود؟ دولت، وزارت کشور و شورای نگهبان آیا قادر خواهند بود مردم را به مشارکت در انتخابات قانع کنند؟