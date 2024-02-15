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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

رییس مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد: ‌

اسامی نامزدهای انتخاباتی مجلس کرج اول اسفند اعلام می‌شود

اسامی نامزدهای انتخاباتی مجلس کرج اول اسفند اعلام می‌شود

کرج- رییس مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد از انتشار قانونی آگهی اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه از اول اسفند ماه همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی گفت: طبق روزشمار قانون انتخابات اول اسفند ماه زمان انتشار آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده نمایندگی مجلس برای ورود به رقابت انتخاباتی است و سوم لغایت نهم اسفند ماه تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنها انجام می‌شود.

وی بیان کرد: ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه زمان قانونی رسیدگی به شکایت داوطلبانی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته اند اما شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید یا احراز نکرده است.

رییس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های کرج، فردیس و اشتهارد خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغات تا ابلاغ نظر نهایی شورای نگهبان که همزمان با انتشار آگهی اسامی افراد تأیید شده است، باید صبر کنند.

کد مطلب 6025160

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 1
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      باسلام من به عنوان یک ایرانی از سردمداران نظام جمهوری اسلامی ایران می خوام کسانی را به نمایندگی تأیید صلاحیت بدن که مومن.دلسوز به مردم ایران نه بیگانه.متدین.ادامه دهنده ی راه شهدا وامام خمینی رحمه‌الله وفاصله نگرفته از اعتقادات مذهبی باشد در کل به سربلندی و عزت ایران و ایرانی فکرکنه
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 1
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      خواهش میکنم کسانی را تایید صلاحیت بدهید که واقعاً خالصانه.جرات وتوانایی وعلم کارهای مهم برای سربلندی و عزت و افتخار ایران و ایرانی را داشته باشد
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      به خون شهدا قسمتون میدم که صادقانه سوابق هر نماینده رو به مردم بگید منتشر کنید مردم مطالعه کنند تا بشناسند درست انتخاب کنند خواهش میکنم این کارو انجام بدید تا مردم اشتباه انتخاب نکنند

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