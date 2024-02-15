به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی گفت: طبق روزشمار قانون انتخابات اول اسفند ماه زمان انتشار آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده نمایندگی مجلس برای ورود به رقابت انتخاباتی است و سوم لغایت نهم اسفند ماه تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنها انجام می‌شود.

وی بیان کرد: ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه زمان قانونی رسیدگی به شکایت داوطلبانی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته اند اما شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید یا احراز نکرده است.

رییس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های کرج، فردیس و اشتهارد خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغات تا ابلاغ نظر نهایی شورای نگهبان که همزمان با انتشار آگهی اسامی افراد تأیید شده است، باید صبر کنند.