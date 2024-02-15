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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

پروژه فیبر نوری و ۵G ایرانسل در بابل افتتاح شد

پروژه فیبر نوری و ۵G ایرانسل در بابل افتتاح شد

بابل- پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها و افتتاح سایت های روستایی و ۵G ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات در شهرستان بابل افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عباسی آرند مدیرعامل شرکت ایرانسل ظهر پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها و سایت‌های روستایی ایرانسل ۵g در بابل با اظهار اینکه برای استان مازندران توسعه سایت‌های جدید نسل پنج را در دستور کار داریم، افزود: ۱۳ سایت جدید تا آخر اسفند در مازندران فعال می‌شود.

وی با اظهار اینکه بخش عمده‌ای از روستاهای مازندران تحت پوشش ایرانسل و سیستم فورجی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: شبکه مازندران از نظر کیفیت و پوشش در بین بقیه استان جزو چهار تا پنج استان برتر اول است و وضعیت خوبی دارد.

عباسی با عنوان اینکه زیرساخت‌های خوبی در مازندران داریم، گفت: بزودی در شهرهای قائمشهر، فریدونکنار و جویبار نیز نیز فیبر نوری فعال می‌شود.

مدیرعامل ایرانسل با اشاره به بسته هدیه ویژه برای شهروندان بابل گفت: اگر شهروندان بابل از امروز درخواست فیبر کنند، مودم به صورت رایگان اراده می‌شود و بسته ویژه سه ماه می‌دهیم که قیمت آن یک سوم بسته ارائه شده در بقیه استان‌ها است.

کد مطلب 6025180

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