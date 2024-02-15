پروژه فیبر نوری و ۵G ایرانسل در بابل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عباسی آرند مدیرعامل شرکت ایرانسل ظهر پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها و سایتهای روستایی ایرانسل ۵g در بابل با اظهار اینکه برای استان مازندران توسعه سایتهای جدید نسل پنج را در دستور کار داریم، افزود: ۱۳ سایت جدید تا آخر اسفند در مازندران فعال میشود.
وی با اظهار اینکه بخش عمدهای از روستاهای مازندران تحت پوشش ایرانسل و سیستم فورجی قرار میگیرد، تصریح کرد: شبکه مازندران از نظر کیفیت و پوشش در بین بقیه استان جزو چهار تا پنج استان برتر اول است و وضعیت خوبی دارد.
عباسی با عنوان اینکه زیرساختهای خوبی در مازندران داریم، گفت: بزودی در شهرهای قائمشهر، فریدونکنار و جویبار نیز نیز فیبر نوری فعال میشود.
مدیرعامل ایرانسل با اشاره به بسته هدیه ویژه برای شهروندان بابل گفت: اگر شهروندان بابل از امروز درخواست فیبر کنند، مودم به صورت رایگان اراده میشود و بسته ویژه سه ماه میدهیم که قیمت آن یک سوم بسته ارائه شده در بقیه استانها است.
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