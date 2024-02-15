هوای سرد در البرز ماندگار است/ پیش بینی کولاک برف در برخی نقاط

‌آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مطابق با هشدارهای سطح نارنجی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر پنج شنبه تا شنبه در منطقه البرز مرکزی بوده که به موجب آن، رگبار باران و برف، بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، پاره‌ای نقاط کولاک برف و رعد و برق، مه آلودگی، یخبندان و روند کاهش دما در استان مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز پنج شنبه آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی در صبح، بارش پراکنده از عصر و بعضی ساعات وزش باد است، گفت: برای فردا جمعه آسمان ابری و مه آلود همراه با رگبار باران و برف، بعضی ساعات وزش باد، پاره‌ای نقاط کولاک برف و کاهش محسوس دما و برای شنبه نیز آسمانی قسمتی ابری تا ابری همراه با مه آلودگی در صبح، بارش برف و باران، وزش باد و کاهش محسوس دما پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه بعد از گذر سامانه، استقرار جو به نسبت پایدار، ماندگاری هوای سرد و در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی خطر سقوط بهمن و ریزش سنگ تا میانه هفته آینده پیش بینی می‌شود، نوع مخاطره موجود را رگبار برف و باران، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک برف در ارتفاعات، مه آلودگی و یخبندان و کاهش محسوس دما عنوان کرد.

بهاروند احمدی بیان کرد: با توجه به اثرهای این مخاطره شامل آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل های فصلی، سقوط بهمن و ریزش سنگ در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی، اختلال در ترددهای شهری و بین شهری، کاهش دید و لغزندگی در سطح جاده‌ها، مسافران از تردد در جاده‌های کوهستانی به دلیل خطر سقوط بهمن و ریزش سنگ خودداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها اظهار کرد: کوهنوردان با توجه به فعالیت سامانه بارشی از صعود به قلل البرز مرکزی جدا خودداری کنند. مدیریت و صرفه جویی در مصرف نهاده‌های انرژی نیز در چنین شرایطی توصیه می‌شود.