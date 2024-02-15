به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از ریزش بهمن در جاده کرج – چالوس، محدوده پیچ آئینه خبر داد و گفت: این حادثه هیچ آسیبی به دنبال نداشت.

وی با اشاره به پاکسازی مسیر توسط مأموران راهداری افزود: با توجه به بارش برف و به دنبال آن تغییر دما، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی البرز به ویژه جاده کرج - چالوس متصور است.

رئیس پلیس راه استان البرز بیان کرد: با توجه به این شرایط مسافران حتماً قبل از سفر از وضعیت راه‌ها به ویژه جاده کرج - چالوس مطلع شوند.

به گفته سرهنگ کرمی، پلیس راه البرز با آمادگی کامل در تمام راه‌های این استان برای ارائه هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل‌های مورد نظر مستقر شده است.