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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

رییس پلیس راه البرز خبر داد؛

ریزش بهمن در جاده کرج - چالوس

ریزش بهمن در جاده کرج - چالوس

کرج- رییس پلیس راه استان البرز از ریزش بهمن در جاده کرج - چالوس در محدوده این استان خبر داد و گفت: مسافران در حاشیه جاده توقف نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از ریزش بهمن در جاده کرج – چالوس، محدوده پیچ آئینه خبر داد و گفت: این حادثه هیچ آسیبی به دنبال نداشت.

وی با اشاره به پاکسازی مسیر توسط مأموران راهداری افزود: با توجه به بارش برف و به دنبال آن تغییر دما، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی البرز به ویژه جاده کرج - چالوس متصور است.

رئیس پلیس راه استان البرز بیان کرد: با توجه به این شرایط مسافران حتماً قبل از سفر از وضعیت راه‌ها به ویژه جاده کرج - چالوس مطلع شوند.

به گفته سرهنگ کرمی، پلیس راه البرز با آمادگی کامل در تمام راه‌های این استان برای ارائه هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل‌های مورد نظر مستقر شده است.

کد مطلب 6025226

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