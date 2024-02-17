خبرگزاری مهر، گروه استانها- رحیم مقدمی: لزوم نهادینه شدن فرهنگ رأی به تخصص و توانمندی چهرههای سیاسی با گرایشهای مختلف، باید با جدیت پیگیری شود.
با مشخص شدن اسامی داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم شورای اسلامی، میتوان به جرأت گفت صحنه انتخابات در زنجان به تقابل چهرههای نام آشنا و سیاسی و چهرههای عمدتاً گمنام و مستقل تبدیل شده است.
رقابتهای انتخاباتی در زنجان صحنه تقابل بین توانمندی و رایهای طایفهای
احزاب و گروههای سیاسی در استان که همواره منتقد جدی بیتوجهی به تفکر حزبی هستند، این روزها در موسم انتخابات ابراز وجود کرده و در قالب گروهها و جریانهای متنوع سیاسی، فضا را برای فعالیت سیاسی و حزبی و نیز معرفی گزینههای مورد نظر در قالب لیست انتخاباتی مناسب میبینند.
قطع به یقین در این دوره از انتخابات شاهد بروز و ظهور افرادی گمنام و البته دارای پشتوانه طایفهای و اجتماعی هستیم که برای ورود به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی و با انگیزه کسب موفقیت در رقابت انتخاباتی، خود را واجد شرایط دانسته و وارد عرصه شدهاند که تعدد داوطلبان را در این بخش قابل توجه کرده است.
افرادی وارد صحنه شدهاند که شاید دارای تبار سیاسی و پشتوانه طایفهای و اجتماعی قوی نیستند ولی نیروهای توانمند و متخصص در حوزههای مختلف به شمار میروند که این تعداد تاکنون کمتر مورد اقبال لیستهای انتخاباتی بودهاند از سوی دیگر، افرادی وارد صحنه شدهاند که شاید دارای تبار سیاسی و پشتوانه طایفهای و اجتماعی قوی نیستند ولی نیروهای توانمند و متخصص در حوزههای مختلف به شمار میروند که این تعداد تاکنون کمتر مورد اقبال لیستهای انتخاباتی بودهاند.
نمایندگان فعلی و ادوار مجلس سهم مهمی در ترکیب داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره دوازدهم دارند، نمایندگانی که در ادوار انتخاباتی، مدعی خدمت بودند ولی برخی از آنها وقتی بعد از چندین دوره تلاش وارد مجلس شدند، هزینهکردهای تبلیغات انتخاباتی خود را جبران کردند ولی نمایندگانی نیز بودند که با وجود همه جوسازیها علیهشان در سطح ملی و استانی، مبدع بسیاری از خدمات بوده و نقش مهمی در تصمیمگیریها داشتند و با رجوع به خرد جمعی و توجه به اندیشکدهها، روند تصمیمگیریها را در مجلس به سمت تخصص پیش بردند.
بی شک عملکرد افراد در جایگاه و سمتهایی که در گذشته بودند، ملاک خوبی برای انتخاب اصلاح و توانمند میتواند، باشد به نحوی که هم میتوان در قالب ساختار سیاسی و توسعه پایدار در بخشهای مختلف این امر را مورد تحلیل قرار داد و هم اصل گفتمان شایسته سالاری در این فرایند قابل بیان است. چهرههای مدعی که از نهادهای پایینتر قانونگذاری میخواهند وارد مجلس شوند کاش عملکرد و تأثیرگذاری خود را در نهاد قانونگذاری شهر اعلام میکردند و تنها به سکوت در مقابل افکار عمومی بسنده نمیکردند. این سوال مطرح است که آیا اگر در مقام دفاع از عملکردشان برآیند میتوانند پاسخی قانع کننده و منطقی در مقابل افکار عمومی داشته باشند.
لیست داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم در استان زنجان را میتوان از جهات مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد و عیار کاندیداهای حاضر در این دوره را نه براساس تبار سیاسی و اجتماعی بلکه از نظر توانمندی، تخصص و رجوع به خرد جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
تغییرات تدریجی و پایدار است
مدرس جامعهشناسی و علوم ارتباطات با تاکید بر اینکه آنچه طی انتخابات و با رأی مردم به دست میآید، تغییرات تدریجی و پایدار است، میگوید: اگر نگاهی به تحولات و تغییرات ۴۵ سال بعد از انقلاب اسلامی بیندازیم، تغییرات بسیار جدی در متدها، نگاهها و چشماندازها برای اداره امور جامعه اتفاق افتاده و کسی نمیتواند منکر نقش رأی مردم باشد و لو اینکه با ساخت نظام حاکم مخالف باشد.
دکتر علی اکبر شیوخی میافزاید: اگر در یک برهه تاریخی سوال از یک مسؤول خلاف عرف تشخیص داده میشد، امروز هر کسی مسؤولیت در نهاد قدرت داشته باشد، زیر نگاه پرسشگرایانه مردم قرار دارد.
این مدرس جامعهشناسی و علوم ارتباطات میزان حضور مردم در پای صندوق رأی را به مثابه دماسنجی برای نشان دادن سرعت و شتاب تغییرات و نیز تحولات در نهاد قدرت و نگاههای حاکم دانسته و ادامه میدهد: هر قدر مشارکت و حضور مردم بیشتر باشد، مسؤولان با احتیاط بیشتری به تحولات مورد نیاز جامعه توجه میکنند و برعکس حضور کمتر مردم، نهادهای قدرت را غیرپاسخگوتر میکند.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از مکانیزمهای مهم برای اداره امور جامعه است، میافزاید: نگاه موسم به مجلس در حوزه قانون و قانونگذاری اتفاق میافتد و نگاه محدود و ذلیلانه به مجلس برای دخالت در کارهایی است که شأن نمایندگی ندارد.
شیوخی با بیان اینکه امروز مردم نسبت به هر زمان دیگری مطالبهگرتر و آگاهتر شدهاند و اینکه نماینده مجلس چه شرایطی باید داشته باشند و این فرد را با چه ابزارها و معیارهایی انتخاب کنند، کاملاً متفاوت شده است، اضافه میکند: مردم برای انتخاب نماینده همانند ادوار پیشین، خیلی به معیارهای منطقهای و محلی تمایل ندارند، بلکه تحولات جهان و کشورهای توسعهیافته را با لحاظ شرایط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه لحاظ کرده و در واقع سطح انتظارشان از مجلس و نماینده به کلی دگرگون شده است.
ارتباط مستقیم عملکرد مسؤولان با حضور حداکثری مردم در انتخابات
یک فعال اجتماعی تاکید کرد: بدون شک رابطه مقبولیت و مشارکت در انتخابات رابطهای مستقیم است.
سولماز شهبازی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رابطه مستقیمی بین مقبولیت و مشارکت در انتخابات وجود دارد، گفت: هر چه عملکرد مسؤولان برای مردم قابل قبول تر باشد، مردم علاقهمند به استمرار حضور آنها در رأس تصمیمگیری و تصمیمسازی برای سرنوشتشان خواهند بود.
وی ادامه داد: اهمیت مشارکت و انتخاب اصلح در رابطه با نمایندگان مجلس که بالاترین مسؤولیتها و مصونیتهای قانونی برای قانونگذاری و نظارت را دارند، انکارناپذیر است.
شهبازی با بیان اینکه مردم حال و آینده خود را به تصمیمهای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی میسپارند، اظهار کرد: اگر این نمایندگان از شایستگیهای فردی، اخلاقی و تخصص کافی برخوردار نباشند، بدون شک زندگی جاری مردم با چالشهای متعدد و لاینحل مواجه خواهد شد.
این فعال اجتماعی با یادآوری اینکه در شرایط کنونی باید توجه به معیشت مردم از اولویتهای مسؤولان باشد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم در اوج تنوع و تعدد ابزارهای رفاهآفرین و با وجود شبکههای اجتماعی که مقایسه و مطالبات مردمی را افزایش داده، نمیتوانند از بسیاری از زمینههای رفاه اجتماعی برخوردار شوند، دچار یاس و بدبینی میشوند.
۲۶۷ نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در زنجان تأیید صلاحیت شدند
رئیس ستاد انتخابات استان زنجان میگوید: ۳۷۵ نفر در حوزه انتخابیه استان زنجان ثبتنام کرده بودند که در مجموع تعداد ۲۶۷ نفر توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند که از این تعداد داوطلب تأیید صلاحیت شده در حوزههای چهارگانه استان زنجان، تعداد ۲۳۹ نفر آقا و ۲۸ نفر نیز خانم هستند.
از مجموع داوطلبان احراز هویت شده در استان، تعداد ۱۵۲ نفر به حوزه انتخابیه زنجان و طارم اختصاص دارد که از ۱۵۲ داوطلب حوزه انتخابیه زنجان و طارم، تعداد ۱۳۶ نفر را آقا و ۱۶ نفر را بانوان تشکیل دادهاند
ابوالفضل رفیعی میافزاید: از مجموع داوطلبان احراز هویت شده در استان، تعداد ۱۵۲ نفر به حوزه انتخابیه زنجان و طارم اختصاص دارد که از ۱۵۲ داوطلب حوزه انتخابیه زنجان و طارم، تعداد ۱۳۶ نفر را آقا و ۱۶ نفر را بانوان تشکیل دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در استان اتخاذ شده است، تعداد شعب اخذ رأی در استان را با ۲ درصد افزایش نسبت به دوره قبل ۷۷۲ شعبه اخذ رأی اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۵۷ شعبه به صورت ثابت و ۳۱۵ شعبه نیز به صورت سیار برای اخذ رأی در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان زنجان تعداد عوامل اجرایی، انتظامی و پشتیبانی انتخابات در استان زنجان را ۱۱ هزار نفر عنوان کرد و میگوید: طبق قانون، تبلیغات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوم اسفند آغاز و ممنوعیت تبلیغات از صبح روز ۱۰ اسفند اجرا میشود. همچنین تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از ۲۵ بهمن به مدت ۱۵ روز خواهد بود.
رفیعی با تاکید بر اینکه بر نحوه تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی و حقیقی نظارت کامل صورت خواهد گرفت، میافزاید: امکان انصراف تا ۷۲ ساعت قبل از روز رأیگیری برای کاندیداها وجود دارد.
بی شک فرصت یک هفتهای برای تبلیغات رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرصت قابل توجهی برای معرفی دقیق و عمیق داوطلبان مجلس نیست و تنها تکرار یک فرایند سنتی و به روز نشده از انتخابات است که باید به توجه به توسعه و پیشرفت جامعه و تععد داوطلبان این فرایند اصلاح و به روز شود.
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