به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اصفهان_تاتارستان، ضمن خیرمقدم به هیئت عالی رتبه کشور تاتارستان اظهار کرد: بسیار خرسند هستیم که استان اصفهان را به عنوان دومین مقصد خود قرار دادید و ضمن این سفر فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان برای ما فراهم شد.

وی ادامه داد: میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شرایط جدیدی شکل گرفته است و این ظرفیت‌ها می‌تواند فرصتی فراهم کند تا میان استان اصفهان و جمهوری تاتارستان، افق‌های روشنی برای آینده‌ای درخشان در روابط و تعاملات آینده تعریف شود.

استاندار اصفهان، جمعیت این استان را بیش از ۵ میلیون نفر معرفی کرد و گفت: وسعت استان اصفهان بیش از ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع است و می‌تواند بضاعت‌های خوبی را برای این فصل جدید همکاری فراهم کند.

مرتضوی گفت: این استان دارای اقلیمی متنوع است و همین موضوع جذابیت‌های بسیاری برای گردشگران دارد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان اصفهان، عنوان کرد: ۴۵ درصد ورق‌های فولادی کشور، ۳۵ درصد از تجهیزات دارویی و بهداشتی کشور و ۵۵ درصد از تولیدات زیورآلات کشور در استان اصفهان تولید می‌شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: این استان، قطب مطلق تولید لوازم خانگی در کشور و حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید منسوجات و صنعت نساجی کشور را دارا است.

وی متذکر شد: استان اصفهان ۳۰ درصد از مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمانی کشور را تولید می‌کند و ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه صنایع غذایی نیز دارد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: همچنین این استان غنی از سرمایه انسانی مجرب و متخصص است که این شاخصه را مه‌مترین دارایی استان اصفهان می‌دانیم.

مرتضوی خاطرنشان کرد: استان اصفهان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه گردشگری طبیعت و تاریخی را در قلب خود جای داده است.

وی ادامه داد: این موارد مرور کوتاهی بر ظرفیت‌ها و استعدادهای استان اصفهان است که می‌تواند در تعاملات خود با جمهوری تاتارستان به میدان بیاورد.

استاندار اصفهان گفت: ضمن این سفر می‌توانیم مسیری را برای ارتقا همکاری‌ها میان اصفهان و کشور تاتارستان روسیه در آینده فراهم کنیم.