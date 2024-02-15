علی زندی‌فر در گفت وگو با خبرنگار مهر خبر داد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی در خصوص بارش برف و باران، نیروهای راهداری با استفاده از ۱۴۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در راه‌های مختلف استان مستقر و در حالت آماده‌باش کامل هستند.

وی گفت: ۱۱ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی البرز فعال هستند و در صورت بروز اختلال ترافیکی به رانندگان خدمت‌رسانی می‌کنند و همه تمهیدات لازم در راستای مقابله با پیامدهای احتمالی ناشی از بارش باران، برف و یخبندان نیز در محورهای البرز اندیشیده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تاکید کرد: به همراه داشتن تجهیزات ایمنی در مناطق برفی ضروری است و مخلوط ماسه و نمک نیز در راهدارخانه‌ها به میزان کافی جهت استفاده در زمان بارش برف وجود دارد.

زندی فر در پایان یادآور شد: رانندگان برای سهولت در تردد، پیش از سفر با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند و اطلاعات کامل را در مورد وضعیت محور موردنظر کسب کنند.