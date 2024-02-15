اختصاص ۱۹۰۰میلیارد تومان اعتبار به آموزش وپرورش هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل گفت: طی سفر دوم رئیس جمهور به استان هرمزگان اتفاقات بی‌نظیری همچون افتتاح ۲۰۰ مدرسه در قالب ۸۰۰ کلاس درس و هوشمند سازی کلاس‌ها، بهره برداری از مرکز رفاهی فرهنگیان، شروع عملیات احداث اولین دهکده ورزشی کشور در بندرعباس، بهره برداری از ۶ سالن ورزشی و ۶۰ زمین ورزشی رقم خورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان ادامه داد: در دور اول سفر ریاست جمهور ۵۵۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش استان اختصاص یافت ولی با پیگیری‌های مستمر و حمایت دستگاه‌های ذیربط، مبلغ اختصاص داده شده در دور دوم سفر ریاست جمهوری با رشد ۳۵۰ درصدی، ۱,۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که این اعتبار در توسعه فضاهای آموزشی، کیفیت بخشی آموزشی، تجهیز و ایجاد اردوگاه‌های دانش آموزی، تجهیز مدارس به سیستم‌های سرمایشی و … تأثیر بسزایی خواهد داشت که در نوع خود بی سابقه است.

قویدل با اشاره به خبر جذب ۷۵۰۰۰ نفر معلم در کل کشور گفت: طی آزمون استخدامی که ثبت نام آن شروع شده است بیش از ۲۰۰۰ دبیر، آموزگار و هنرآموز به مجموعه آموزش و پرورش استان افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سهمیه‌ای خاص به منطقه بشاگرد و بوموسی اختصاص داده شده است و از بین جوانان تحصیل کرده این مناطق ۲۵۰ نفر به منطقه بشاگرد و ۵۰ نفر به جزیره بوموسی اختصاص داده شده است.