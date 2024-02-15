۲۲ میلیون نفر از طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: در دولت سیزدهم سالانه یک میلیون شغل ایجاد شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: گسترش رفاه اجتماعی از اولویت‌های کاری دولت است و دولت سیزدهم در این زمینه طرح‌های زیادی داشته است.

وی بیان کرد: در دوره جدید بیمه شدگان رشد زیادی داشتیم و در حال حاضر ۵ صندوق بازنشستگی و بیمه‌ای زیر نظر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند که بیش از ۷ میلیون بازنشسته تحت پوشش حمایتی هستند.

مرتضوی اضافه کرد: در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر هستند.

وی گفت: تنوع خوبی در صندوق‌های بیمه‌ای کشور وجود دارد و امروز در حدود ۱۰۰ درصد اقشار مختلف از بیمه پایه برخوردار هستند و از مزایا و خدمات آن بهره مند هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بیمه شدگان تأمین اجتماعی اگر به مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند تا ۹۰ درصد و در صورت مراجعه به مراکز درمانی بخش خصوصی تا ۷۰ درصد خدمات را رایگان دریافت خواهند کرد.

وی افزود: سالانه بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان برای منم به بیمه تکمیلی بازنشستگان هزینه می‌شود.

مرتضوی با اشاره به طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی خدمات گفت: این طرح به تأمین نیازهای غذایی مردم توجه دارد و برای افراد بر اساس دهکی که در آن قرار دارند اعتباری جهت خرید ۱۱ قلم کالا اختصاص می‌یابد و ۲۲ میلیون نفر از این طرح استفاده می‌کنند.