دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند مورد پیگیری قرار گرفته و موضوع بیکاری جوانان نیز باید حل شود.

مرجع تقلید شیعیان گفت: امام راحل بر خدمت گذاری به مردم و از بین بردن فقر، ظلم و جهل تاکید داشتند که این امر نیازمند حرکت و کار جهادی و علمی است.

وی بیان کرد: تقویت ارتباط دانشگاه و صنایع در جهت رفع بیکاری جوانان تحصیل کرده بسیار مهم است.

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: تربیت دانشجویان باید متناسب با ظرفیت‌های بخش تولید و نیاز جامعه باشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و توجه به مشاغل خانگی و خرد باید مد نظر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات غزه گفت: امروز شاهد فجایع بزرگی در غزه هستیم که متأسفانه این اقدامات از سوی رژیم اشغالگر قدس در برابر دیدگان جامعه جهانی رخ می‌دهد.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت در راستای مقابله با تهاجمات رژیم اشغالگر قدس باید وحدت و انسجام خود را روزافزون کنند.