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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

طی ۳ سال اخیر؛

۷۵ پروژه آبخیزداری در استان سمنان اجرا شده است

۷۵ پروژه آبخیزداری در استان سمنان اجرا شده است

مهدیشهر- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای ۷۵ پروژه مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیک در زمینه آبخیزداری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در منابع طبیعی مهدیشهر ضمن بیان اینکه طی سه سال گذشته ۷۵پ روژه مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیک آبخیزداری در استان سمنان اجرایی شده است، تاکید کرد: کنترل سیل محور این طرح‌ها است.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر ۳۴ هزار متر مکعب بند سنگ و ملات در استان اجرایی شده است، تاکید کرد: در این بازه زمانی شاهد اجرای ۸۶ هزارمترمکعب بند خاکی و ۹۳۰ هکتار عملیات بیولوژیک در حوزه‌های آبخیز استان بوده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه طرح مطالعات تفضیلی حوزه‌های آبخیز در ۱۶۳ هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده است، تاکید کرد: این اقدام با مشارکت بسیج سازندگی استان سمنان صورت گرفته است.

مرادی حقیقی با بیان اینکه در قالب طرح یک میلیارد درخت و تا پایان دی ماه چاله کنی حدود ۱۵۰ هزار اصله در سطح ۲۰۰ هکتار اراضی طبیعی استان سمنان با مشارکت بسیج سازندگی و سپاه استان سمنان انجام شده است.

کد مطلب 6025319

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