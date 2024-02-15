«زکات» رکن اقتصادی اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علمالهدی ظهر پنجشنبه در چهل و هفتمین جلسه شورای مرکزی زکات کشور که با حضور سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجتالاسلام سیدحسن ربانی رئیس شورای زکات کشور و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی که به میزبانی دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت احیای جهاد سازندگی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: این یک حقیقت است که از حوزه کشاورزی و دامداری گرفته تا هر عرصه دیگری که کفیل تغذیه مردم میشود، اگر جهاد سازندگی با همان روحیات و انگیزههای خدایی اول انقلاب احیا شود، در بسیاری از عرصهها شاهد تحول و پیشرفت مضاعف خواهیم بود و این گرههایی که امروزه وجود دارد، خود به خود برطرف میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: نهادینه شدن زکات بهمنزله تحقق یکی از ارکان اقتصادی اسلام است که جامعه را از استقراض و واماندگی نجات میدهد. با زکات است که مردم خودشان کفیل سرنوشت اقتصادی مستحق و نیازمندانشان میشوند و هر کار اقتصادی، سهمی از سود و رشد خود را به مستضعفانی میدهد که باعث میشود دیگر فقر مطلقی در جامعه وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شاهد مثال قرآنی و حکم صریح شرع برای همه مردم، زکات را در کنار نماز قرار میدهد. ما چه قدر برای نماز حکم روشن برای ضرورت و ایجاب داریم؟ این موقعیت خاص و ویژه بهجز نماز فقط برای زکات وجود دارد که در قرآن کریم، نام آن هر بار در کنار نماز و بلافاصله پس از آن آمده تا ضرورت آن را نشان دهد.
علم الهدی ادامه داد: در مساله ترویج زکات بعضی از مؤمنانی که همچون ائمه جماعات در شهرستانها فعال هستند، ارتباط خوبی با کشاورزان، دامداران و سایر اقشار مختلف روستایی دارند که این ظرفیت بر پایه باور دینی مردم ایجاد شده است. در این شرایط، وقتی آن عزیز کشاورز یا دامدار ما از سود محصول خود چشمپوشی میکند و مال خود را به ساعی زکات میدهد تا برای دین خدا و نیازمندان قوم هزینه شود، باید برایش روشن باشد که در مرز قبولی نماز حرکت میکند. این کارها کم از یک صلاة مقبول ندارد و باید بهخوبی هم موردتوجه و تبیین قرار بگیرد.
۵۲ درصد زکات کل کشور، زکات مستحب است
سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زکات جمع آوریشده در کشور گفت: جمع زکات جمعآوری شده در سال گذشته حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که بهطور کلی، از سه منبع به دست آمده است؛ یکی کمیته امداد که حدود ۲۰ درصد از این مقدار را گردآوری کرده است، دیگری مساجد و سازمانهای عضو شورای زکات هستند که ۳۹ درصد از این مقدار را جمعآوری کردهاند و ۴۱ درصد نیز توسط شبکههای مردمی، مراکز نیکوکاری و خیریهها فراهم شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این، ۵۲ درصد از این میزان زکات کشور مستحب است، ۱۳ درصد زکات واجب و حدود ۳۵ درصد نیز زکات فطریه است که در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ جمعآوری میشود.
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