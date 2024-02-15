فعالیت ستاد انتخابات مردمی در استان مرکزی آغاز شد

مسعود آبایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال مثل همیشه ثابت کردند علی رغم تمام مشکلات همچنان پای آرمانهای امام راحل و نظام جمهوری اسلامی ایستادهاند و این حضور قابل تقدیر و ستودنی است.
دبیر ستاد مردمی مشارکت در انتخابات استان مرکزی افزود: ۱۱ اسفندماه امسال یکی از پر تکرارترین وقایعی است که در تاریخ انقلاب رخ میدهد و هیچ کشوری تاکنون به این میزان انتخابات برگزار نکرده است.
آبایی گفت: این مهم مصداق بارز مردم سالاری دینی است که انقلاب اسلامی حتی در جزئیترین امور از شوراهای روستایی تا انتخابات در سطح کلان با مشارکت مردم به سرانجام رسیده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۳۸ تا ۴۰ انتخابات برگزار شده و مردم در صحنه بودند هرچند ممکن است بعضی سالها و انتخابات مشارکت کم بوده اما با وجود مردم محقق شده است.
دبیر ستاد مردمی انتخابات استان مرکزی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی کشور و توطئههای دشمنان، حضور مردم در صحنه، مایه دلگرمی مسؤولان برای خدمت رسانی است.
وی تاکید کرد: هر زمان مردم با مسؤولان همراه بودند برگ زرین دیگری را در کارنامه نظام ثبت کردند.
آبایی ادامه داد: دشمن به میزان مشارکت و انتخابات برگزار شده، طرحهایی همچون ترور، جنگ هشت سال دفاع مقدس و تجمعات خیابانی برنامه ریزی کرده و هدف از این اقدام، ایجاد انحراف در مسیر اصلی نظام بوده است اما به برکت حضور مردم تاکنون همه طرح و برنامههای دشمن به سرانجام نرسیده است.
دبیر ستاد مردمی مشارکت در انتخابات استان مرکزی افزود: به طور حتم مردمی که تحریمهای مختلف را با سربلندی پشت سرگذاشتند و جوانان خود را تقدیم نظام اسلامی کردند میتوانند صحنههای بزرگی چون انتخابات را به خوبی رقم بزنند.
آبایی گفت: امسال نیز همچون گذشته با توجه به شبهات دشمن در راستای ایجاد ناامیدی و کاهش انگیزه مردم در امر انتخابات، مقرر شد ستادهایی به صورت واحد در غالب ستاد مشترک مردمی راه اندازی کنیم و در این ستاد تلاش بر این است از ظرفیتهای اعضای ستاد در بخشهای مختلف بهره گیری شود.
وی ادامه داد: تغییر فضای بصری شهر با استفاده از بنر و بیلبورد نیز پیش بینی شده چرا که قرار است یک انقلاب در سطح شهر رقم بخورد و مردم ما نیز باید به این باور برسند که انتخابات بخشی از صحنه انقلاب است.
دبیر ستاد مردمی مشارکت در انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: تمام این اقدامات و حرکتهای خودجوش با استفاده از ظرفیت تشکلها و هیأتهای مذهبی انجام میشود و یک اقدام مردمی است.
آبایی با اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات باشکوه در اسفندماه امسال گفت: از آحاد مختلف مردم، جوانان، دانشجویان و رسانهها انتظار میرود در راستای پیشبرد اهداف انقلاب با مشارکت حداکثری در انتخابات بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.
وی افزود: اطمینان خاطر داریم که صاحب اصلی این انقلاب، حضرت ولیعصر (عج) این انقلاب را حمایت خواهد کرد.
وی گفت: مشارکت مردم تضمین کننده این امنیت است امیدواریم همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، مردم در انتخابات ۱۱ اسفند با حضور حماسی خود پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنند و توطئههای دشمنان را برآب کنند.
