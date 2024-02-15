رشد بیش از ۶ درصدی ولادت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیرآبادی زاده عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز رصد جمعیت ثبت احوال خراسان جنوبی از رشد بیش از ۶ درصدی ولادت در استان در ده ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی افزود :۸ هزار و ۵۸۸ واقعه ولادت در مناطق شهری و ۴ هزار و ۷۶ واقعه در مناطق روستایی استان در این مدت ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در ده ماهه ابتدایی امسال ۶ هزار و ۴۵۲ نوزاد پسر و ۶ هزار ۲۱۲ نوزاد دختر متولد شدند، تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ ولادت ثبت شده برای دختران؛ ۱۰۴ ولادت برای پسران به ثبت رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت همچنین ۱۴۹ مورد دوقلو زائی و ۴ مورد سه قلوزائی در استان ثبت شده است.

وی از نام‌های امیرحسین، امیرعلی، حسین و ابوالفضل در گروه پسران و نام‌های فاطمه، فاطمه زهرا، زینب و ریحانه در گروه دختران به عنوان بیشترین فراوانی در این خصوص یاد کرد.

امیرآبادی زاده افزود: وزارت کشور ملزم به رصد مداوم تغییرات جمعیتی کشور و برنامه‌ریزی های ملی و منطقه‌ای در این خصوص است، لذا سازمان ثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور که در اجرای برنامه اول توسعه ایجاد شده، اقدام به تأسیس مرکز رصد جمعیت کشور کرده است و اداره کل ثبت احوال استان هم با حمایت سازمان متبوع اقدام به تأسیس مرکز رصد جمعیت خراسان جنوبی کرده است.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: اقدام در این خصوص بر اساس بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، رصد مستمرسیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی و تکلیف بند ت ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین با توجه به بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال که جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را جز وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده، انجام شده است و رصد مستمر تحولات جمعیتی میزان موالید در خراسان جنوبی از این طریق انجام خواهد شد.

امیرآبادی زاده تصریح کرد: این مرکز که با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی کشور و کارشناسان معاونت آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی ایجاد شده و علاوه بر نماگر ثبت ولادت و وفات و داشبورد جمعیت، اتاق وضعیت جمعیت نیز به عنوان مرکزی برای هم اندیشی نخبگانی در خصوص مسائل جمعیتی و برنامه‌ریزی شواهد مبنا راه اندازی شده است.

وی متذکر شد: در این راستا تلاش می‌شود تا علاوه بر رشد دانش عمومی در این حوزه، به تصمیم گیران و تصمیم سازان استانی و منطقه‌ای هم با توجه به اطلاعات دقیق از روند تحولات در حال رخ داد جمعیت خراسان جنوبی و مقایسه با سایر استان‌ها کمک کند و پس از افتتاح موارد مورد نظر را پوشش می‌دهد.

وی ارائه و انتشار آخرین آمار وقایع حیاتی در استان، مصور سازی تحولات جمعیتی و تحلیل داده با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات ارائه آمار لحظه‌ای از تحولات جمعیتی، مقایسه وضعیت آمار جمعیت استان با سایر استان‌ها، انتشار اطلاعات جامع برای برنامه ریزان و سیاست‌گذاران و حوزه جمعیتی را از جمله خدمات ارائه شده توسط این مرکز است.

به گفته وی ارائه تحلیل‌های آماری مرتبط با مبحث جمعیت از دیگر مزایای انجام این کار است و این داشبورد حاوی اطلاعات و آمار ولادت، فوت، طلاق و ازدواج است و با استفاده از این داشبورد می‌توان از طریق تفکیک سنی و جنسی به اطلاعات مورد نیاز دست یافت.

وی تصریح کرد: هر موضوعی که به جمعیت و تعداد افراد مربوط باشد از دل این داشبورد به دست می‌آید و ارائه سالنامه‌های آمار جمعیتی و بهره‌مندی از متون و کتب مرتبط با جمعیت از دیگر موارد مورد نظر در این خصوص است.

امیرآبادی زاده گفت: این مرکز میزبان فعالان حوزه جمعیت، فرهنگی، رسانه، دانشجویان و اساتید و … است تا از این طریق قدمی مؤثر در مسیر توسعه خراسان جنوبی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در مباحث جمعیتی برداشته شود.