عرصه انتخابات موجب تقویت امنیت و اقتدار کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی عصر پنجشنبه در گردهمایی سراسری مدیران و کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت. از جمله مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به عدالت اجتماعی است و جمهوری اسلامی در این عرصه پس از پیروزی انقلاب، گام‌های مؤثری برداشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از ۱۶ درصد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی بودند اما امروز این آمار به بالای ۸۰ درصد رسیده است.

وی افزود: نرخ امید به زندگی در کشورمان به دلیل ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان و همچنین بحث تغذیه افزایش یافته که برای افزایش این مؤلفه نیازمند توسعه بیمه‌های اجتماعی هستیم.

مرتضوی با بیان اینکه هم اکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه کشاورزان، روستایی و عشایری هستند افزود:

دولت منابع لازم را برای این امر در نظر گرفته است و کمتر کشوری سراغ داریم که در حوزه بیمه اجتماعی بیمه گذار یک سوم هزینه‌های بیمه‌ای را پرداخت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور ۱۵ هزار نفر از داوطلبان در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوره از انتخابات بستر رقابت برای سلایق و گروه‌های مختلف سیاسی فراهم است.

وی افزود: برای هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بیش از ۵۰ نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مرتضوی با بیان اینکه برگزاری انتخابات امر بسیار مهمی افزود: بخش‌های مختلف و مسؤول برگزاری انتخابات از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور پای کار هستند و هیأت‌های اجرایی انتخابات نیز به صورت مردمی سلامت انتخابات را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران امروز یکی از کشورهای امن جهان است گفت: کمتر کشوری سراغ داریم که همانند ایران امنیت آن مردم پایه باشد.

مرتضوی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب انتخابات اقتدارآور و امنیت آور است. مرتضوی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند تا مردم پای صندوق‌های رأی نروند و رسانه‌های بیگانه در این زمینه تلاش خود را معطوف کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: انتخابات از جمله مسائلی است که موجب تقویت امنیت در کشور می‌شود و موجب خواهد شد تا اقتدار برای کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه دشمنان قسم خورده ما می‌گفتند همه گزینه‌های ما روی میز است افزود: امروز خبری از گزینه‌های روی میز آنها نیست و این امر به برکت اقتدار و امنیتی است که در کشور وجود دارد.