به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه اولین همایش علمی هیأت و آئین‌های مذهبی از مقالات برگزیده این همایش تقدیر شد.

عنوان مقالات و نویسندگان به شرح زیر است:

«سور و سوگ از آدم علیه السلام تا عزای سیدالشهداء (ع)» نویسنده: معصومه شبستری

«کارکرد شعر در بیان اهم عقاید و معارف امامیه در دوران خفقان و فشار دستگاه سیاسی حاکم مورد مطالعه: «قصیده غدیریه ابوتمام طایی»» نویسندگان: سجاد امیدا خوابجانی و فرید بذرافشان مقدم

«مطالعه سیر تحول اشعار مداحان اهل بیت علیهم السلام در مجالس حسینی عراق (دوره قبل و بعد از سرنگونی صدام)» نویسندگان: زهرا فرید و رقیه رستم پور

«مطالعه مردم شناسی سیر تحول و کارکردهای مراسم عزاداری و تعزیه روز عاشورا (مطالعه موردی روستای دره‌بید)» نویسنده: احمد عباسی دره‌بیدی

«تغییر الگوواره های تصویری نگاره‌ها و نقاشی‌های دوران صفویه تا قاجاریه (با تأکید بر مضامین دینی و تعزیه)» نویسندگان: رضا صفری، پیمان علیزاده اسکویی و زهرا تیموری

«نخستین هیأت، سیر تاریخی هیأت تا قرن چهاردهم» نویسنده: محمدرضا سنگری

«بررسی تأثیرات ادبیات فارسی در مقتل نگاری در مقایسه با ادبیات عرب» نویسنده: حجت‌الاسلام قهرمانی‌نژاد

«بررسی علل تأثیرگذاری و جریان‌سازی کتاب روضةالشهدا» نویسنده: محمود مطهری نیا

«بررسی اسنادی رویکرد حکومت‌های ایران به موضوع مناسک مذهبی (اواخر قاجار تا اواسط پهلوی دوم)» نویسنده: نعیمه امامی اشلق

«نگاهی جامعه شناختی به تحولات پیرامون عاملیت زنان در هیأت‌های مذهبی از آستانه انقلاب اسلامی تاکنون» نویسندگان: نسیم کاهیرده و عفت دماوندی

«تغییرات کارکردی هیأت‌های مذهبی در چهار دهه اخیر در شهر اراک» نویسندگان: ابوالقاسم فاتحی و حسین دولت آبادی فراهانی

در این مراسم محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه در دانشگاه امام صادق (ع) اظهارداشت: اگر دانشگاه نهاد دانش باشد، اثرگذاری آن بر سبک زندگی چگونه است؟ دانشگاه از غرب گرفته شده است. ما به لحاظ مسئله تمدنی به انیورسیته غربی‌ها، دانشگاه می‌گوئیم. دانشگاه قرن ۲۱ با دانشگاه قرون دیگر فرق دارد.



وی افزود: ما در دانشگاه غرب اساساً یک دین‌ستیزی را شاهد هستیم. غرب از سال ۱۹۴۶ یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم به سمت دانشگاه اجتماعی رفت و ما از آن زمان با دانشگاه مواجه شدیم اما درحال تلاش برای داشتن دانشگاه نخبگانی هستیم.



طهرانچی گفت: دانشگاه اجتماعی غرب آیا با فرهنگ قرابت دارد؟ دانشگاه غرب رو به سمت آموزش گسترده رفته است. در این دانشگاه انتشار دانش در سطح جامعه رخ می‌دهد و فرد دیگر خود را شاگرد یک استاد نمی‌داند بلکه می‌گوید در فلان دانشگاه تحصیل کردم. دانشگاه اجتماعی منشأ فروپاشی شوروی شد.



رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: براساس این نگاه، دانشگاه صرفاً تولیدگر دانش نیست بلکه کنشگر اجتماعی و فرهنگی است. نفوذ الگوی دانش، نظامات شغلی و تبلیغاتی جدید در دانشگاه ایجاد کرد. در نظام خلقت کل جهان آفرینش اگر نظام پیدا کرده است ناشی از یک جاذبه و دافعه است. اساساً نظم در خلقت باعث ایجاد زیبایی می‌شود.



وی تصریح کرد: دانشگاه برای اثرگذاری در خودسازی و اندیشه سازی باشد در سه ساحت فرهنگ، علم و فناوری فعال باشد. اگر یک‌مولفه دانشگاه فرهنگ است، نظام آموزشی مانند نظام فرهنگی باید کارکرد داشته باشد. نظام فرهنگی در کشور ما در دانشگاه مغفول ماند تا جایی که در سال ۸۳، نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی تغییر کرد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.



طهرانچی با اشاره به اینکه دانشگاه باید رفتار اجتماع را بسازد، گفت: ما باید در دانشگاه مثل کتاب و دانش، برای رفتارسازی، نمادسازی، نهادسازی، شبکه‌سازی و … تلاش کند. آیا دین ما برای این الگوسازی برنامه ندارد؟

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با طرح این سوال که دشمنان جامعه خود را چه می‌کنند؟ گفت: ارتباط بین انسان‌ها با جوهره مودت شکل می‌گیرد. ولایت، مودت و رفتار اجتماعی براساس آیات قرآن باهم ارتباط نزدیک دارند. در مودت باید دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم.



وی با بیان اینکه پیامبر (ص) یرای بعد از خود یکپارچگی اجتماعی را با مودت فی‌القربی خواست گفت: اربعین شاهد این ماجراست که بدون نگاه به جیب و نام فرد به او خدمت می‌کنند. دانشگاه فرهنگ‌ساز باید نهادش هیأت باشد و نمادش اهل بیت (ع) باشد.