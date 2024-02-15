به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا داوطلب عصر پنجشنبه در مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود آفرینش کانون پرورش فکری گیلان با قدردانی از دستاندرکاران کانون پرورش فکری در برگزاری مرحله استانی این جشنواره ملی اظهار کرد: این رویداد فرهنگی، حرکتی زیبا و ماندگار است و آینده کودکان و نوجوانان و جامعه را بیمه میکند.
داوطلب با اشاره به ۷۰۰ شهید دانشآموز استان گیلان افزود: امنیت و آسایش حاکم بر جامعه و ایجاد فرصت برای برگزاری این جشنوارهها، گویای از خود گذشتگی دانشآموزانی است که برای حفظ و صیانت از اسلام، انقلاب و امنیت آفرینی از حضور در مدرسه و کلاس گذشتهاند.
هنر ایران زمین ریشه در آموزههای اسلامی دارد
«محمد صدیقی» رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان گیلان نیز در این مراسم ضمن تأثیرگذار توصیف کردن برگزاری این جشنوارهها و بهره گیری از هنر سرود گفت: لازم است با شعر و موسیقی و در عین حال دست و دلهای پاک، مبانی پاک و ارزشی را تبلیغ کنیم.
صدیقی به جانبخشی سرود سلام فرمانده به هنر سرود در کشور و جهان اسلام اشاره داشت و افزود: آنچه اهمیت دارد، ایجاد پیوند هر چه بیشتر نسل کودک و نوجوان با فرهنگ و هنری است که ریشه در دین مبین اسلام و آموزههای اسلامی دارد.
گفتنی است، ادامه بخش این مراسم نیز نمایش کلیپی از آثار گروههای سرود شرکت کننده در جشنواره، هنرنمایی نوجوان گیلانی با بهرهگیری از آواها و نغمههای بومی محلی و اجرای گروههای سرود منتخب بود.
هیأت داوران این مرحله از جشنواره متشکل از: رضا شاکی، داوود مسیحزاده و محمود فرضینژاد هم ضمن خوانش بیانیه پایانی، به تجلیل از دستاندرکاران برگزاری این رویداد هنری و همراهی ارزشمند کودکان، نوجوانان و خانوادهها پرداختند و حضور پرشور آنان را امیدوار کننده ارزیابی کردند.
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