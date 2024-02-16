به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که صبح جمعه در چهار بخش عکس، فیلم، داستان و شعر برگزار شد با همت شورا و شهرداری مشگین‌شهر از برگزیدگان تجلیل و آثار منتخب تجلیل به عمل آمد.

دبیر اولین جشنواره «یاشیل شهر» در مشگین‌شهر اظهار کرد: در این جشنواره در چهار بخش یاد شده از سراسر کشور ۲ هزار و ۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که آثار مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

منوچهری تصریح کرد: ۳۲ اثر در بخش شعر، ۵۷ اثر در بخش داستان، ۳۲ اثر در بخش فیلم و ۴۰ اثر در بخش عکس به رقابت پرداختند تا برترین‌ها معرفی شوند.

وی گفت: از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره ۱۷۱ اثر به مرحله بعدی راه یافت که در این مرحله نیز هیأت داوران آثار منتخب را در بخش‌های مختلف معرفی کرده تا شاهد تجلیل از برترین‌ها در بخش فیلم، عکس، داستان و شعر باشیم.

منوچهری افزود: هنرمندان، نویسندگان و شعرا از این جشنواره استقبال کرده و به مدت سه روز شاهد برگزاری این جشنواره بودیم تا در فضایی مناسب شرکت‌کنندگان و برترین‌ها بتوانند در کنار هم روزهای خاطره‌انگیزی را سپری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی و بیان مؤلفه‌های ارزشمند در حوزه شهر و شهرنشینی مطرح شده تا در قالب هنر و آثار منتخب بتوانیم موضوعات و مفاهیم مختلف را به شهروندان منتقل کنیم.

دبیر اولین جشنواره «یاشیل شهر» در مشگین‌شهر بیان کرد: امیدواریم برگزاری این رویداد هنری همراه با آثار پرخیر و برکتی باشد و زمینه برای برگزاری باشکوه جشنواره «یاشیل شهر» در سال‌های آینده نیز با همکاری مسئولان این شهر مهیا شود.