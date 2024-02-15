اضافه شدن ۵۱ دستگاه خودرو آتش نشانی به ناوگان بنادر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری پنج شنبه شب در دومین همایش HSE بنادر و صنایع وابسته کشور در بوشهر اظهار داشت:در حوزه خشکی و تجهیزات بندری طی امسال و سال گذشته ۵۱ دستگاه خودرو جدید آتش نشانی با ۲۵ میلیون یورو قرارداد ارزی و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال قرارداد ریالی به ناوگان بنادر کشور اضافه شده است.
مدیرکل ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این خودروها شامل خودروهای مجهز به نردبان، خودروهای سنگین اطفا حریق، خودورهای سنگین امداد و نجات و خودروهای پیشرو (فرماندهی) است.
وی بیان کرد: در بخش قراردادهای آتش نشانی و توسعه راهبری موضوعهای ایمنی بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۲ بودجه گذاری شده که به تفکیک در بین بنادر کشور تقسیم شده است.
جعفری ادامه داد: در بخش HSE نیز کدهایی ۹ گانه وجود دارد که در سازمان بنادر و دریانوردی و همه بنادر کشور بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار بودجه به معاینات پزشکی کارگران، ارزیابی عوامل زیان آور و موضوعهای مرتبط با محیط زیست اختصاص داده شد که این نشان از عزم سازمان بنادر برای داشتن بنادری ایمن، سالمتر و دوستدار محیط زیست است.
مدیرکل ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از ارگانهای مهم نقشی بسیار بی بدیل و بدون جایگزین در رونق دریایی و اقتصاد کشور دارد.
جعفری ادامه داد: یکی از موضوعهای مهم در فعالیتهای دریایی و حمل نقل این حوزه مقوله ایمنی است که مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی اقدامهای متعددی در این زمینه برای ارتقا وضعیت ایمنی بنادر و تأثیرگذاری بر ایمنی حمل و نقل و جابجایی کالا اجرا کرده که از جمله آنها برگزاری سمینار، همایش و نشستهای تخصصی است.
وی افزود: در این اهداف و برنامههای مدنظر به گروههای ذینفع و شرکتهای خصوصی منتقل میشود تا نسبت به اجرا برنامههای ایمنی ترغیب شوند و در نتیجه بنادری ایمن تر نسبت به دورههای گذشته داشته باشیم.
جعفری اضافه کرد: با اقدامهای انجام شده در ۲ سال اخیر توسط سازمان بنادر و دریانوردی حوادث منجر به فوت کاهش ۳۰ درصدی داشته که این نشان از ارتقا ایمنی بنادر کشور است.
وی عنوان کرد: با این وضعیت صاحبان کالا و شرکتهای مرتبط میتوانند با خیالی آسوده کالاهای خود را با استفاده از ظرفیت موجود در بنادر جابجا کنند.
برگزاری دومین همایش HSE بنادر و صنایع وابسته
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: دومین همایش HSE بنادر و صنایع وابسته در این اداره کل با حمایت شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با استقبال بسیار خوب فعالان عرصه دریایی و بندری برگزار شد.
محمد شکیبی نسب افزود: یکی از ارکان اصلی توسعه در بنادر استان بوشهر بحث ایمنی است که با توجه ویژه به مقوله ایمنی بنادر استان برای پنجمین سال متوالی اداره کل بنادر و دریانوردی به رتبه برتر در حوزه ایمنی دست پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تداوم این موفقیت ارزشمند حاصل تلاشهای شبانه روزی کارکنان اداره کل و همه شرکتهای زیرمجموعه است.
شکیبی نسب افزود: امید است شاهد روزها و سالهای بدون حادثه در بنادر مختلف کشور و صنایع وابسته آن باشیم.
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