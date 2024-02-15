سیریک قطب تکثیر میگوی کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی با اشاره اینکه شهرستان سیریک جایگاه ویژه ای در فعالیت های آبزی پروری و صیادی به ویژه در تکثیر میگو استان دارد گفت: این شهرستان با برخورداری از ۱۵ مرکز تکثیر فعال و در حال احداث با بیشترین مرکز تکثیر میگو به عنوان قطب مرکز تکثیر میگوی کشور مطرح است.

وی با بیان اینکه شهرستان سیریک با بیش از ۵۶۰ فروند شناور صیادی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ نفر صیاد را تحت پوشش قرار می دهد تصریح کرد: این شهرستان با دو بندر صیادی، دو موج شکن مردمی و چهار مرکز تخلیه صید بالغ بر ۲۸ هزار تن از صید سالانه استان را به خود اختصاص می دهد.

بارانی بر فرهنگ سازی صید مسئولانه و پایدار و پیشگیری از از روش های صید مخرب تاکید کرد و از همه ارگان ها، سازمان ها، نیروهای نظامی، انتظامی و فرمانداری ها خواست در این مهم شیلات را حمایت و پشتیبانی کنند.

وی توسعه تکثیر و پرورش میگو، توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس، احداث و استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای سیریک، ایجاد نرسری و مرکز تکثیر ماهاین دریایی در سیریک، ارتقای خدمات رسانی به جامع صیادی را از برنامه های مهم و در دست اجرای شیلات در شهرستان سیریک خواند.

در ادامه فرماندار شهرستان سیریک با بیان اینکه شیلات به عنوان یکی از محور ها و رکن های توسعه پایدار شهرستان سیریک مطرح است گفت: بدون شک فعالیت های شیلاتی زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی در این شهرستان است.

محمد رضا پاکروان ضمن تشکر از اقدامات و تعاملات خوب در زمینه های شیلاتی شهرستان سیریک گفت: امید داریم بتوانیم با تداوم این فعالیت ها و تعاملات شاهد رونق بیش از پیش اشتغال، تولید و اقتصاد در این شهرستان باشیم‌.