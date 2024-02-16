همکاری ۱۶۰۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات در بیله سوار

صاحبعلی اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۶۰۰ نفر عوامل اجرایی در ۸۱ شعبه انتخابات شهرستان بیله سوار همکاری خواهند کرد، اظهار کرد: شرایط برای برگزاری انتخابات باشکوه و پرشور، امن و سالم در این شهرستان فراهم است و همه نهادها و دستگاه های نظارتی و مجری با قوت پای کار هستند و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی انتخابات را یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: باید در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب که بر سلامت انتخابات، رقابت پذیری، قانونمندی و گزینش شایسته تاکید دارند، تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان بیله سوار افزود: انتخابات آزاد و مردمی یکی از افتخارات و دستاوردهای جمهوری اسلامی است و در هیچ جای دنیا همچون جمهوری اسلامی ایران انتخابات برای رأی گیری مردم در مورد سرنوشت کشور وجود ندارد.

اصغری خاطرنشان کرد: صیانت از آرای مردم ناموس ملت است و رعایت اصل بی طرفی در انتخابات وظیفه ای مهم و ضروری است.

رییس شورای اداری شهرستان بیله سوار با اشاره به حضور بیش از ۹۰۰رأی اولی در این دوره از انتخابات، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی اعضای شعب اخذ رای برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه تأکید کرد.