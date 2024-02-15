نمایش خیابانی «رستگاری در دقیقه ۵۵» در گناوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده و کارگردان نمایش خیابانی «رستگاری در دقیقه ۵۵» بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایش به عنوان یکی از ۱۶ نمایش پذیرفته شده در جشنواره ملی دقیقه ۵۵ پذیرفته شده و قرار است اجراهای خود را در سطح استان بوشهر اجرا کند.

محمد مظفری با بیان اینکه این جشنواره با موضوع حمله هوایی به یک بازی فوتبال در استان ایلام در سال‌های دفاع مقدس توسط حوزه هنری ایلام برگزار می‌شود، افزود: این نمایش توسط گروه تئاتر ایلیا و همکاری سازمان بسیج هنرمندان و حوزه هنری بوشهری اجرا خواهد شد.

مظفری افزود: اولین اجرای نمایش خیابانی رستگاری در دقیقه ۵۵» با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در استادیوم ورزشی شهید سراجی گناوه و در حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف برگزار شد.

وی گفت: عوامل نمایش خیابانی «رستگاری در دقیقه ۵۵»، نویسنده و کارگردان محمد مظفری، دستیار کارگردان: مهرداد محسنی، بازیگران: صادق نیک پرست، مهرداد محسنی، رضا رحمانی، محمد سراجی، علی سیفی، فرزاد طاهری، فرزاد طاهری، موسیقی علی تیرنا، علی سیفی، طراح پوستر و بروشور حسین بهروزی و عکس و فیلم مجید مظفری هستند.