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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۴۱

استاندار قم تاکید کرد؛

ضرورت حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه

ضرورت حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه

قم- استاندار قم گفت: در قالب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت هایس خوبی از روستاییان صورت گرفته که نیاز است از اقشار کم برخوردار حمایت های ویژه ای انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد آقامیری در گردهمایی مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: به منظور حمایت از روستاییان و کشاورزان و عشایر در دولت سیزدهم اقدامات خوبی صورت گرفته است‌

آقامیری تاکید کرد: حمایت از بخش کشاورزی در راستای تامین بخشی از مایحتاج قم ضروری است.

وی افزود: هزار و ۲۲۲ خانوار عشایری در استان قم حضور دارند و عاشر از جمله اقشاری هستند که همواره در میدان حمایت از نظام جمهوری اسلامی حضور دارند.

استاندار قم ادامه داد: توجه به بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از اقدامات دولت سیزدهم است و باید حمایت های لازم از از جامعه هدف این صندوق صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در قالب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت هایس خوبی از روستاییان صورت گرفته که نیاز است از اقشار کم برخوردار حمایت های ویژه ای انجام شود.

کد مطلب 6025603

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