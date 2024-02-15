ضرورت حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد آقامیری در گردهمایی مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: به منظور حمایت از روستاییان و کشاورزان و عشایر در دولت سیزدهم اقدامات خوبی صورت گرفته است‌

آقامیری تاکید کرد: حمایت از بخش کشاورزی در راستای تامین بخشی از مایحتاج قم ضروری است.

وی افزود: هزار و ۲۲۲ خانوار عشایری در استان قم حضور دارند و عاشر از جمله اقشاری هستند که همواره در میدان حمایت از نظام جمهوری اسلامی حضور دارند.

استاندار قم ادامه داد: توجه به بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از اقدامات دولت سیزدهم است و باید حمایت های لازم از از جامعه هدف این صندوق صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در قالب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حمایت هایس خوبی از روستاییان صورت گرفته که نیاز است از اقشار کم برخوردار حمایت های ویژه ای انجام شود.