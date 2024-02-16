رکورد شکنی افقری در ۱۰۰متر پروانه / پرونده ایران بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات شنا قهرمانی جهان از یکشنبه ۲۲ بهمن آغاز و تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ در شهر دوحه قطر پیگیری می‌شود. در ششمین روز از این مسابقات ابتدا مهرشاد افقری در ماده ۱۰۰ متر پروانه با حریفان جهانی و قدرتمند خود به رقابت پرداخت. افقری موفق شد ۱۰۰ متر را در مدت زمان ۰۰:۵۳.۳۲ شنا کند و رکورد این ماده را جابجا کند. این شناگر مستعد اصفهانی پیش از این در رقابت‌های انتخابی المپیک به میزبانی کشور بلغارستان در سال ۲۰۲۳ موفق شده بود رکورد این ماده را با مدت زمان ۰۰:۵۳.۴۶ به نام خود ثبت کند که امروز بار دیگر این مدت زمان را ۱۴ صدم ثانیه بهبود بخشید. افقری با ثبت این زمان در میان ۷۱ شناگر حاضر در این ماده در جایگاه ۲۸ قرار گیرفت و به کار حود پایان داد.

در ادامه سامیار عبدلی دیگر نماینده ایران در این مسابقات در ماده ۵۰ متر آزاد به آب زد. عبدلی ۵۰ متر را در مدت زمان ۰۰:۲۲.۹۸ شنا کرد و با قرار گرفتن در جایگاه ۴۰ از بین ۱۱۹ شناگر حاضر در این ماده به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

با کسب این نتایج پرونده حضور ملی پوشان شنای ایران در بیست و یکمین دوره مسابقات شنا قهرمانی جهان با جابجایی یک رکورد ملی در ماده ۱۰۰ متر پروانه توسط مهرشاد افقری بسته شد.

نتایج شناگران ایران در مسابقات شنا قهرمانی جهان دوحه قطر:

ماده ۵۰ متر پروانه – مهرشاد افقری – ثبت زمان ۰۰:۲۴.۲۵

ماده ۱۰۰ متر آزاد – سامیار عبدلی – ثبت زمان ۰۰:۵۱.۳۵

ماده ۱۰۰ متر پروانه – مهرشاد افقری – ثبت زمان ۰۰:۵۳.۳۲ جابجایی رکورد ملی

ماده ۵۰ متر آزاد – سامیار عبدلی ثبت زمان ۰۰:۲۲.۹۸