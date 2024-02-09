به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با دعوت از فدراسیون ورزش‌های آبی جهان و هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مسئولان فدراسیون شنا و کمیته ملی المپیک تقی عسگری اسطوره شیرجه ایران برای برگزاری مراسم تقدیر از ایشان و انجام شیرجه افتخاری راهی مسابقات ورزش‌های آبی قهرمانی جهان به میزبانی دوحه قطر شد.

اسطوره شیرجه ایران که ۹۹ سال سن دارد در حضور حسن المسلم رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی جهان بصورت افتخاری به آب شیرجه زد و مدال طلا کسب کرد.

پس از تقدیر از عسگری، وی بعنوان سفیر ورزشی فدراسیون ورزش‌های آبی جهان از رشته شیرجه انتخاب شد.

محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا در جریان این مراسم از تقی عسگری بعنوان اسطوره تکرار نشدنی شیرجه ایران و دنیا یاد کرد و از مسئولان ورزش‌های آبی جهان برای تدارک دیدن این مراسم تقدیر و تشکر کرد.

تقی عسگری متولد بهمن ماه ۱۳۰۳ است. وی در سن بیست سالگی یعنی در سال ۱۳۲۳ نایب قهرمان رشته شیرجه کشور شد و سپس تا سال ۱۳۴۴ به طور متناوب در ۱۱ دوره مسابقات شیرجه قهرمانی کشور شرکت کرد و ۹ بار به مقام قهرمانی و ۲ بار هم نایب‌ قهرمان این رقابتهای مهم داخلی دست یافت. وی در بخش بین الملل هم با حضور در بازیهای آسیایی دهلی نو در سال ۱۳۳۰ موفق شد در دو رشته شیرجه از سکوو تخته برای اولین بار در تاریخ ورزش شیرجه کشور و در میدان مهم بازیهای اسیایی به روی سکو رفته و دو مدال ارزشمند را از آن خود کند . آخرین سالی که تقی عسگری در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرد، ۴۱ ساله بود و پس از کسب مقام نخست، با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد ، و از آن پس این چهره سرشناس ورزش شیرجه کشور به دلیل سوابق درخشان و تکرار ناشدنی فوق با لقب «پدر شیرجه ایران» نامیده و شناخته می‌شود.