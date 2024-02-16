  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

مدیرکل کانون پرورشی کرمانشاه خبر داد؛

شرکت ۴۲ گروه سرود در جشنواره سرود «نغمه های آفرینش» در کرمانشاه

شرکت ۴۲ گروه سرود در جشنواره سرود «نغمه های آفرینش» در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از شرکت ۴۲ گروه سرود در جشنواره سرود «نغمه های آفرینش» به میزبانی شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیاط زنجانی شامگاه پنجشنبه در اختتامیه جشنواره سرود «نغمه های آفرینش» که در سالن آمفی تئاتر مرکز شماره ۲ کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار کرد: در این دو روز جشنواره لحظاتی بهجت‌انگیز و نشاط‌آفرین خلق شد و صحنه‌های زیبا و آموزنده‌ای آفریده شد.

وی افزود: هر گروه سرود یک رهبر داشت و قشنگی آن به این بود که به همه آموخته شد هر جمعی نیازمند رهبر و کسی است اتفاقاتی که در جریان است را شکل بدهد و ما در هر جایگاهی نیازمند راهبر و راهنما هستیم، در سرود نیز افراد یاد می‌گیرند در کنار هم و تحت رهبری مسئول گروه حرکت کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: سرود یک اتفاق کوتاه نیست بلکه همانند کلاس درس برای ما یک آموزشگاه است و یاد می‌گیریم که در کنار یکدیگر، یک‌صدا و یک‌دست می‌توانیم به نقطه‌ی مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: به یاری پروردگار و با همت مجموعه‌ی کانون استان و همراهی دیگر دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه، این رویداد به‌عنوان ارزش، اتفاق و هنر مورد توجه قرار داده شد و با زحماتی که همه کشیدند به مرحله‌ی پایانی رسید.

خیاط زنجانی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ اثر به جشنواره‌ی کانون استان ارسال شد که از میان آنها ۴۲ سرود شایستگی حضور بر روی سن را داشتند و حتی از روستاهای کوچک استان کرمانشاه نیز شرکت‌کنندگانی در جشنواره داشتیم که این بسیار ارزنده‌است.

کد مطلب 6025743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها