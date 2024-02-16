به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پس از یک هفته اعتراض، امضای طومار و حتی فراخوان‌هایی برای تحریم جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، برگزارکنندگان، هفتاد و چهارمین جشنواره برلیناله را پنجشنبه شب با تظاهرات سیاسی آغاز کردند.

با این حال تنها تظاهرات روی فرش قرمز، تظاهراتی مسالمت‌آمیز بود و چندین فیلمساز در کنار ماریت ریسن‌بیک و کارلو چاتریان، ۲ مدیر برلیناله گرد هم آمدند و در حالی که چراغ‌های تلفن‌های همراه خود را روش کرده بودند، خواستار «دموکراسی، تنوع و اتحاد مسالمت‌آمیز» شدند.

تنها یک هفته پیش بود که خبر دعوت برلیناله از اعضای منتخب حزب راست افراطی آلمان (AfD) برای حضور در مراسم افتتاحیه جشنواره، سروصدای زیادی به پا کرد و با وجود این که دعوتنامه‌ها برمبنای پروتکل استانداردی ارسال شده بود و اعضای این حزب سال‌ها بود که به جشنواره دعوت شده بودند، اما امسال فضایی متفاوت ایجاد شد؛ زیرا هفته‌ها است که صدها هزار آلمانی در تظاهرات ضد این حزب که افشا شد طرح‌هایی برای اخراج دسته جمعی آلمانی‌های غیرقومی دارند، در سراسر آلمان برپا شده است.

از این رو برلیناله پروتکل‌ها و سنت را زیر پا گذاشت و دعوت خود از اعضای این حزب را پس گرفت. این تصمیم حداقل در جمع افرادی که شب افتتاحیه گرد آمده بودند، با اقبال روبه‌رو شد و یکی از حاضران تابلویی را در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: نه به AfD نه به نژادپرستی.

ریسن بیک در سخنرانی شب افتتاحیه در حالی که با تشویق شدید روبه‌رو بود تاکید کرد که نفرت جایی در لیست مهمانان ما ندارد.

کلودیا راث وزیر فرهنگ آلمان در یک سخنرانی عمیقاً احساسی با اشاره به این حزب گفت: آنها می‌خواهند دموکراسی ما را نابود کنند. کای وگنر شهردار برلین هم این شهر را مظهر تساهل و تسامح و ارزش‌هایی خواند که AfD از آن حمایت نمی‌کند.

موضوع داغ سیاسی دیگر، یعنی پاسخ جشنواره به جنگ جاری در غزه، نقشی محوری در سخنرانی های شب افتتاحیه نداشت. در حالی که چند روز پیش چندین کارمند جشنواره نامه‌ای سرگشاده به برلیناله نوشته بودند و خواستند جشنواره به صورت جدی خواستار آتش‌بس فوری در منطقه شود، وزیر فرهنگ با یادآوری حملات حماس به رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر و تاکید بر آزادی گروگان‌هایی که هنوز در دست حماس هستند به رنج غیرنظامیان در غزه نیز توجه کرد و گفت مردم محلی نیازمند حفاظت و امنیت هستند!

راث و وگنر هر ۲ به جنگ اوکراین در دومین سالگرد آن که هفته آینده است هم پرداختند.

لوپیتا نیونگو بازیگر فیلم «پلنگ سیاه» و «۱۲ سال بردگی» ریاست هیات داوران بین‌المللی امسال را برعهده دارد و داوران زیر نظر وی برندگان خرس طلایی و نقره‌ای را انتخاب می‌کنند. وی در حالی که با تشویقی گرم روبه‌رو شد گفت: من نه تنها رییس هیات داوران هستم، بلکه متوجه شدم که اولین رییس سیاه‌پوست هیات داوران هستم و افتخار می‌کنم که نماد پیشرفت هستم.

اما همه شب افتتاحیه سیاست نبود و حضور کیلین مورفی برای نمایش فیلم «چیزهای کوچک شبیه این» که به عنوان فیلم افتتاحیه امسال انتخاب شده بود، با اقبال روبه‌رو شد. این فیلم یک درام ایرلندی درباره دهه ۱۹۸۰ به کارگردانی تیم میلانتس و اولین فیلم مورفی است که پس از «اوپنهایمر» در آن دیده می شود. مت دیمون هم در این مراسم به مورفی ملحق شد چون کمپانی او «آرتیستز اکوییتی» تهیه کننده فیلم است.

وقتی خبرنگاری از کیلین مورفی ایرلندی پرسید که ترجیح می‌دهد کدام جایزه را برنده شود؛ خرس طلایی برلیناله برای «چیزهای کوچک مثل این» یا اسکار برای «اوپنهایمر»؟ پاسخ مورفی جذاب‌تر بود: نمی‌شود هر ۲ را داشته باشم؟

به گزارش ورایتی، دیشب در شب افتتاحیه برلیناله سه گروه از معترضان قبل از شروع جشن‌های شب افتتاحیه در میدان «پوتسدام» در برابر جشنواره گرد آمدند و اعتراض خود را نشان دادند.

اولین گروه شامل حدود ۵۰ نفر از اعضای صنعت فیلم بودند که دست در دست هم روی فرش قرمز راه می‌رفتند. تظاهرکنندگان سپس چراغ‌های تلفن خود را روشن کردند و شعار «دفاع از دموکراسی» سر دادند. در این حال همان شعار روی صفحه بزرگ خارج جشنواره هم نمایش داده شد. موسیقی فرش قرمز به همین مناسبت متوقف شد و تظاهرکنندگان سنجاق‌هایی به دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «سینمایی‌ها متحد می‌شوند، از جدایی متنفریم». این تظاهرات توسط سازمان دهندگان برلیناله در حمایت از تصمیم خود برای پس گرفتن دعوت اعضای حزب سیاسی راست افراطی AfD برنامه‌ریزی شده بود.

جاناتان برلین، مرت بکر، لویزا گافرون، پگاه فریدونی، روشنک خدابخش آن لپین، جانیس نیوونر، مورالی پرومال، کاتیا ریمان، لاوینیا ویلسون و جسیکا شوارتز از جمله چهره‌های حاضر در این اعتراض بودند.

در جای دیگر در میدان پوتسدام، ۲ گروه دیگر تظاهراتی برگزار کردند که یکی شامل گروهی از مدیران هنری بود که تابلوهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «هیچ جا برای فاشیست‌ها صندلی وجود ندارد» و گروه دیگر که توسط کارمندان صنعت فیلم سازماندهی شده بود خواستار شرایط کاری بهتر بودند.

دعوت لغو شده برلیناله از اعضای AfD موضوع داغ کنفرانس مطبوعاتی هیات داوران که صبح پنجشنبه برگزار شد هم بود و از لوپیتا نیونگو رییس هیات داوران پرسیده شد که اگر دعوت سیاستمداران به قوت خود باقی می‌ماند، آیا او همچنان در مراسم افتتاحیه شرکت می‌کرد یا خیر. پاسخ وی این بود که: من اینجا یک خارجی هستم. از شرایط سیاسی اینجا اطلاعی ندارم و خوشحالم که مجبور نیستم به این سوال پاسخ دهم. خوشحالم که مجبور نیستم در آن موقعیت باشم.

اما کریستین پتزولد یکی از اعضای آلمانی هیات داوران، دیدگاه متفاوتی داشت. او گفت: فکر می‌کنم حضور ۵ نفر از AfD در بین مخاطبان مشکلی نیست. ما ترسو نیستیم. اگر نتوانید پنج نفر از AfD را به عنوان بخشی از حضار تحمل کنید، ما در مبارزه خود شکست خواهیم خورد.

دیگر اعضای هیات داوران امسال کارگردان آن هوی (هنگ کنگ، چین)، آلبرت سرا فیلمساز اسپانیایی، برادی کوربت بازیگر، تهیه کننده و کارگردان آمریکایی، یاسمین ترینکا بازیگر و کارگردان ایتالیایی و اوکسانا زابوژکو نویسنده اوکراینی هستند.

برلیناله ۲۰۲۴ به مدت ۱۰ روز تا ۲۵ فوریه ادامه دارد.