بحران غزه به برلیناله هم کشید/ تلاش برای مدیریت بهتر موضوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره فیلم برلین قصد دارد تا با اختصاص فضایی برای گفت‌وگو درباره بحران غزه به شرکت کنندگان جشنواره اجازه دهد تا در یک محیط کوچک که نزدیک فرش قرمز برلیناله ایجاد می‌شود، درباره بحران خاورمیانه بحث و گفت‌وگو کنند.

جشنواره فیلم برلین امیدوار است با تشویق هواداران هر د طرف درگیری به نشستن و گفت‌وگو، حرارت آتشین پیرامون جنگ غزه را از بین ببرد.

برگزارکنندگان برلیناله با همکاری فعالان اجتماعی «فضای کوچک» را که یک سازه کوچک کابین مانند است، به مدت سه روز از شنبه ۱۷ فوریه تا دوشنبه ۱۹ فوریه، برپا می‌کنند. این فضا هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر میزبان افرادی است که بخواهند درباره بحران غزه صحبت کنند. ماریته ریسن‌بیک، مدیر عامل برلیناله گفته «جنبه‌های جنگ غزه و حتی به طور کلی‌تر درگیری در خاورمیانه» می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

این پروژه را شای هافمن و جوانا حسون آلمانی- فلسطینی پس از آغاز جنگ ۷ اکتبر آغاز کردند. آنها خانه سیار کوچکی را که حدود ۳ تا ۴ نفر گنجایش دارد، به مکان‌های عمومی برلین می‌برند تا میزبان بحث و گفت‌وگو با مردم محلی شوند.

کارلو چاتریان مدیر هنری برلیناله می‌گوید: در حال حاضر، در جامعه، ترکیب ۲ طرف بحث درباره جنگ غزه در یک اتاق واحد بسیار سخت شده و شما مجبور هستید در یک طرف ماجرا بایستید. ما می‌خواهیم مکانی را فراهم کنیم که امکان گفت‌وگو وجود داشته باشد.

به این ترتیب برلین دارد خود را برای طغیان استدلال و احساسات در جشنواره امسال آماده می‌کند. بحث دوقطبی در مورد جنگ غزه به مدار جشنواره‌های فیلم سرایت کرده و صدها تن در تظاهرات طرفدار فلسطین ماه گذشته در ساندنس به خیابان رفتند. در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام که نوامبر برگزار شد هم تظاهرات و بحث‌های شدید پیرامون جنگ در خاورمیانه باعث شد بیش از ده‌ها کارگردان فیلم‌های خود را به نشانه اعتراض بیرون بیاورند.

در حال حاضر، ۲ کارگردان از کارگردان‌هایی که قرار است به برلین بیایند، هر ۲ با فیلم‌هایی که در بخش سینمای تجربی پذیرفته شده‌اند، حمایت خود را از #Strike Germany اعلام کرده‌اند. این گروه متشکل از هنرمندان، فیلم‌سازان، نویسندگان و کارمندان فرهنگی مستقر در برلین است که با اشاره به حمایت دولت آلمان از رژیم صهیونیستی با سانسور دیدگاه‌های طرفدار فلسطین مخالفت می‌کند و خواستار تحریم برلیناله و همه نهادهای فرهنگی آلمان شده‌است.

ریسن‌بیک می‌گوید: برلین شهر بزرگی است و ما باید آماده باشیم که تظاهراتی شکل بگیرد و مردم بخواهند از سکوی جشنواره به عنوان جایگاهی برای بیشتر دیده شدن اعتراضات خود استفاده کنند، اما ما در هر دوره جشنواره یک سرویس امنیتی هم داریم و همواره با پلیس در تماس هستیم و باید مطمئن باشیم که هر موقعیتی با خیال راحت مدیریت می‌شود.

از سوی دیگر به تازگی برلیناله با انتشار نامه سرگشاده‌ای که توسط بیش از ۲۰۰ متخصص سینما امضا شده بود با انتقاد سیاسی برای دعوت از اعضای منتخب حزب راست افراطی آلمان در مراسم افتتاحیه هفتاد و چهارمین دوره برلیناله روبه‌رو شد. بسیاری از این حزب به دلیل سخن پراکنی‌های گسترده علیه مهاجران و مسلمانان انتقاد می‌کنند. در چند هفته گذشته، صدها هزار آلمانی در سراسر کشور به خیابان‌ها ریخته‌اند تا به این حزب اعتراض و از درخواست‌ها برای ممنوع کردن آن به عنوان «ضد دمکراتیک» توسط دادگاه عالی کشور حمایت کنند.