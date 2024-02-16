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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

مشهد نیازمند نگاه ملی در تخصیص تسهیلات است

مشهد نیازمند نگاه ملی در تخصیص تسهیلات است

مشهد- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: مشهد در زمینه تخصیص تسهیلات نیاز به نگاهی ملی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده صبح جمعه در دیدار با فعالان حوزه صنایع خلاق، فرهنگی و دانش بنیان خطاب به وزیر ارشاد اظهار کرد: بعد از اینکه دستور پیگیری صنایع خلاق و فرهنگی را صادر کردید، ابزارهای قانونی‌مان برای پیگیری این موضوع کم بود اما با توجه به پتانسیلی که وجود داشت این جلسه شکل گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در این جلسه بخش خصوصی و دولتی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این جلسات ادامه خواهد داشت و روزهای خوبی در انتظار دوستان خواهد بود.

وی ایجاد مجوزهایی برای گسترش فعالیت‌ها از جمله مسائل فعالان در صنایع نرم، خلاق و نوآور است، بیان کرد: باید در وزارتخانه مجوزهای جدید ایجاد کنیم تا دست شرکت‌ها در فعالیت‌هایشان بازتر شود.

حسین زاده گفت: در زمینه تخصیص تسهیلات نیز نیاز به نگاهی ملی در این حوزه داریم، همه کسانی که در این جلسه حضور دارند توانمند و تعداد زیادی شغل ایجاد کرده‌اند و این جمع نمونه‌ای از فعالان حوزه صنایع خلاق و نوآور در مشهد است.

کد مطلب 6025842

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