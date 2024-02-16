مشهد نیازمند نگاه ملی در تخصیص تسهیلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده صبح جمعه در دیدار با فعالان حوزه صنایع خلاق، فرهنگی و دانش بنیان خطاب به وزیر ارشاد اظهار کرد: بعد از اینکه دستور پیگیری صنایع خلاق و فرهنگی را صادر کردید، ابزارهای قانونی‌مان برای پیگیری این موضوع کم بود اما با توجه به پتانسیلی که وجود داشت این جلسه شکل گرفت.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در این جلسه بخش خصوصی و دولتی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این جلسات ادامه خواهد داشت و روزهای خوبی در انتظار دوستان خواهد بود.

وی ایجاد مجوزهایی برای گسترش فعالیت‌ها از جمله مسائل فعالان در صنایع نرم، خلاق و نوآور است، بیان کرد: باید در وزارتخانه مجوزهای جدید ایجاد کنیم تا دست شرکت‌ها در فعالیت‌هایشان بازتر شود.

حسین زاده گفت: در زمینه تخصیص تسهیلات نیز نیاز به نگاهی ملی در این حوزه داریم، همه کسانی که در این جلسه حضور دارند توانمند و تعداد زیادی شغل ایجاد کرده‌اند و این جمع نمونه‌ای از فعالان حوزه صنایع خلاق و نوآور در مشهد است.