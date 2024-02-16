کاشت باتری قلبی زیرجلدی (S-ICD) برای اولین بار در تبریز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روح اله همتی، انجام دهنده این عمل جراحی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: دفیبریلاتور کاشتنی قلب که آن را با نام ICD نیز میشناسند دستگاهی کوچک بوده و با باتری کار میکند و در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و بیماریهای ژنتیکی قلبی دارای اندیکاسیون تعبیه میشود.
وی ادامه داد: با کاشت ICD در قفسه سینه، ضربانهای غیرطبیعی قلب (آریتمی) ها تشخیص داده شده و در صورت نیاز آنها را متوقف میکند.
همتی گفت: توقف ضربانهای نامنظم قلب با دفیبریلاتور کاشتنی قلب و برقراری ریتم طبیعی قلب از طریق ایجاد شوکهای الکتریکی اتفاق میافتد.
وی افزود: دفیبریلاتور کاشت قلب برای کسانی که ضربانهای قلب بالای خطرناکی را دارند و با وضعیتی مشابه تاکی کاردی یا فیبریلاسیون بطنی درگیر هستند استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه دو نوع اساسی از این دستگاه موجود هست گفت: نوع معمول ICD، در قفسه سینه فرد کاشته میشود و سیمهای آن به داخل قلب متصل میشود که این روش کاشت دفیبریلاتورهای معمول نیاز به یک جراحی کوچک دارد.
این متخصص قلب و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی اظهار کرد: نوع زیرجلدی (S-ICD) زیر پوست در کنار قفسه سینه و زیر بغل فرد کاشته شده سپس آن را به الکترودی متصل میکنند که در امتداد استخوانهای قفسه سینه کار میکند.
وی یادآور شد: S-ICD کمی بزرگتر از دفیبریلاتورهای معمول است اما به داخل قلب نمیچسبد.
همتی تاکید کرد: نوع زیرجلدی ICD برخلاف نوع معمول آن عوارض مربوط به سیم داخل قلبی از جنله عفونت، شکستگی سیم، جابجایی سیم و انسداد عروق سیاهرگی را ندارد و همچنین بیمار محدودیتی حرکتی اندام فوقانی را نخواهد داشت
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