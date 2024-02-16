۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

با اعلام AFC:

«الهلال» در ورزشگاه جدید خود میزبان سپاهان خواهد بود

کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی محل برگزاری دیدار برگشت جام باشگاه های آسیا بین دو تیم سپاهان و الهلال را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی جام باشگاه‌های آسیا بین دو تیم سپاهان و الهلال عربستان در ورزشگاه جدید این تیم عربستانی برگزار خواهد شد.

این دیدار ابتدا قرار بود در ورزشگاه «ملک فهد» برگزار شود اما پس از آماده شدن ورزشگاه جدید تیم الهلال و تایید کارشناسان کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار برگشت این دو تیم در ورزشگاه «کینگدوم آرنا» ریاض برگزار خواهد شد.

دیدار رفت این دو تیم به میزبانی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با نتیجه ۳ بر یک به سود الهلال به پایان رسید و مسابقه برگشت شامگاه پنج‌شنبه ۳ اسفند برگزار می‌شود.

