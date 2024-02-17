مدافع لبنانی - آلمانی مدنظر سپاهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان با انجام ۱۵ بازی و کسب ۳۰ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد و مدیران این باشگاه در فرصت باقی مانده تا پایان نقل و انتقالات زمستانی به دنبال تقویت تیم خود در پست‌های مختلف هستند.

در خط دفاع که سپاهان عملکرد خوبی را نداشته، «ژوزه مورایس» سرمربی پرتغالی این تیم خواستار جذب بازیکنان مدنظر خودش شده است. «خوان عمری» بازیکن لبنانی - آلمانی که در پست مدافع وسط بازی می‌کند مورد توجه سپاهانی قرار گرفته و مذاکراتی نیز با نماینده این مدافع شده است.

عمری در حال حاضر بازیکن آزاد است و تیم «ساگان توسو» ژاپن آخرین باشگاهی بود که این بازیکن در آن عضویت داشته است. علاوه بر ساگان توسو، عمری در تیم‌های اف سی توکیو و ویسل کوبه هم در لیگ ژاپن بازی کرده است.

او سابقه بازی در لیگ امارات را هم داشته و دو فصل برای تیم النصر به میدان رفته است و در بوندسلیگا ۲ هم پیراهن تیم فرانکفورت را بر تن کرده است. این بازیکن ۳۶ بازی ملی برای تیم لبنان انجام داده و ۴ گل ملی در کارنامه کاری او دیده می‌شود.