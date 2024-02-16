حضور در انتخابات یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در خطبههای نماز جمعه کرمان ضمن توصیهبه رعایت تقوای الهی گفت: هرکسی تقوا پیشه کند سختیها را پشت سر میگذارد و مشکلات و سختیهایی که پیشروی او هستند را با تقوای الهی میتوانند بر آنها پیروز شود.
وی افزود: از نگاه قرآن کریم راههای تربیتی عبارت است از؛ اینکه فرد خود را با انسانهایی که مورد پسند و رضایت خداست همراه کند، اینکه انسان با چه کسانی همراه شود اینها در تربیت خیلی مهم است.
حجتالاسلام علیدادی تصریح کرد: اگر میخواهید تربیت قرآنی در زندگی و رفتار شما تأثیر بگذارد باید با انسانهای راستگو همراهی کنید، آدمها صادق و راستگو جایگاه بلندی نزد خداوند دارند، چون آدمهای صادق در کنار انبیا، معصومین و شهدا قرار دارند.
وی افزود: راستگویان و صادقین در بحثهای اعتقادی در عرصه جهاد و شهادت در صف اول هستند و کارشان برای رضای خداوند است و یکی از محورهای تقویتی اسلام این است که باید با صادقین و راستگویان حرکت کنیم.
حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: آزمون مهم بعد از راهپیمایی ۲۲ بهمن، موضوع انتخابات ۱۱ اسفند است و همانطور که در سالگرد پیروزی انقلاب همه حضور پیدا کردند، این انسجام ملی و وحدت داخلی را دوباره به دشمنان نشان دهند باید در انتخابات هم تداوم یابد.
کرمان - امام جمعه کرمان شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی دانست.
