۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

امام جمعه کرمان:

حضور در انتخابات یک وظیفه همگانی است

کرمان - امام جمعه کرمان شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه کرمان ضمن توصیه‌به رعایت تقوای الهی گفت: هرکسی تقوا پیشه کند سختی‌ها را پشت سر می‌گذارد و مشکلات و سختی‌هایی که پیش‌روی او هستند را با تقوای الهی می‌توانند بر آنها پیروز شود.

وی افزود: از نگاه قرآن کریم راه‌های تربیتی عبارت است از؛ اینکه فرد خود را با انسان‌هایی که مورد پسند و رضایت خداست همراه کند، اینکه انسان با چه کسانی همراه شود این‌ها در تربیت خیلی مهم است.

حجت‌الاسلام علیدادی تصریح کرد: اگر می‌خواهید تربیت قرآنی در زندگی و رفتار شما تأثیر بگذارد باید با انسان‌های راستگو همراهی کنید، آدم‌ها صادق و راستگو جایگاه بلندی نزد خداوند دارند، چون آدم‌های صادق در کنار انبیا، معصومین و شهدا قرار دارند.

وی افزود: راستگویان و صادقین در بحث‌های اعتقادی در عرصه جهاد و شهادت در صف اول هستند و کارشان برای رضای خداوند است و یکی از محورهای تقویتی اسلام این است که باید با صادقین و راستگویان حرکت کنیم.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: آزمون مهم بعد از راهپیمایی ۲۲ بهمن، موضوع انتخابات ۱۱ اسفند است و همان‌طور که در سالگرد پیروزی انقلاب همه حضور پیدا کردند، این انسجام ملی و وحدت داخلی را دوباره به دشمنان نشان دهند باید در انتخابات هم تداوم یابد.

