مسجد چوبی قلندر اهر

به گزارش خبرنگار مهر، قلندر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوچهاچا بخش مرکزی شهرستان اهر واقع شدهاست. این مسجد چوبی که در مرکز روستای قلندر واقع شده است در بین اهالی با نام مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شناخته میشود و در نوع خود منحصر به فرد است.
قدمت این مسجد بنا به گفته اهالی به ۱۳۰ سال (تخمینی) قبل باز میگردد. این مسجد در دو طبقه با ستونها و سقف کاملاً چوبی، منبر چوبی و دیوار کاه و گلی بنا شده است و دست نوشتههایی در سقف، ستونها و دیوارهای آن به چشم میخورد.
استعداد بالقوهای است که در صورت اندکی توجه و عنایت دست اندرکاران سازمان میراث فرهنگی استان میتواند به فعلیت رسیده و توانایی جذب هزاران گردشگر را داشته باشد.
فیلم: اصغر ازدست
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