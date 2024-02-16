  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۸

فرشیدی خبر داد؛

۵۵ میلیون ایرانی تحت پوشش طرح سلامت خانواده قرار می گیرند

۵۵ میلیون ایرانی تحت پوشش طرح سلامت خانواده قرار می گیرند

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ۵۵ میلیون ایرانی در سال ۱۴۰۳ تحت پوشش طرح سلامت خانواده قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی افزود: طرح سلامت خانواده از اردیبهشت امسال در ۵۴ شهر عملیاتی کردیم و به تدریج تعداد شهرها با هدف دسترسی بهتر به خدمات و ارتقا سواد سلامت افزایش پیدا کرد و در مرحله دوم طرح سلامت خانواده در ۹۲ شهر اجرایی شد و در مرحله سوم طرح سلامت خانواده از دی در مجموع در ۱۹۵ شهر اجرا می‌شود و ۲۷ میلیون ایرانی تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: هدف ما این است تا سلامت خانواده و به ویژه زنان و مادران باردار را ارتقا دهیم و برنامه داریم که در ۱۴۰۳ شهر جمعیت تحت پوشش طرح سلامت خانواده به ۵۵ میلیون برسد.

فرشیدی گفت: افزون بر این ۲۷ میلیون نفر در روستاها و شهرهای زیر هزار نفر تحت پوشش خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی قرار دارد.

کد مطلب 6026013
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها