۵۵ میلیون ایرانی تحت پوشش طرح سلامت خانواده قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی افزود: طرح سلامت خانواده از اردیبهشت امسال در ۵۴ شهر عملیاتی کردیم و به تدریج تعداد شهرها با هدف دسترسی بهتر به خدمات و ارتقا سواد سلامت افزایش پیدا کرد و در مرحله دوم طرح سلامت خانواده در ۹۲ شهر اجرایی شد و در مرحله سوم طرح سلامت خانواده از دی در مجموع در ۱۹۵ شهر اجرا می‌شود و ۲۷ میلیون ایرانی تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: هدف ما این است تا سلامت خانواده و به ویژه زنان و مادران باردار را ارتقا دهیم و برنامه داریم که در ۱۴۰۳ شهر جمعیت تحت پوشش طرح سلامت خانواده به ۵۵ میلیون برسد.

فرشیدی گفت: افزون بر این ۲۷ میلیون نفر در روستاها و شهرهای زیر هزار نفر تحت پوشش خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی قرار دارد.