نظام حقوقی کنونی حاکم بر جهان غیر عادلانه و ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تخصصی با موضوع "بررسی و تبیین دستاوردهای حقوقی انقلاب اسلامی درمواجهه استعمارنوین حقوقی نظام سلطه" با حضور مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، سردار اصغر عباسقلی زاده، فرمانده سپاه عاشورا و دکتر صادق منش، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

در این مراسم دکتر عقلمندی، ریاست محترم سازمان بسیج حقوقدانان سپاه عاشورا ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان، گزارش مختصری از فعالیت‌های سازمان ارائه کرد.

سپس مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات و حضور مردم در این عرصه گفت: انتخابات صحنه‌ی تسویه حساب نیست بلکه صحنه‌ی حضور و وفاداری مردم است.

وی نظام حقوقی کنونی حاکم بر جهان را غیر عادلانه و نا کارآمد توصیف کرده و بر فعالیت اندیشمندان حقوقی جهت بهبود این وضعیت تاکید ویژه کرد و یکی از موفقیت‌های تفکر مقابله‌ای حقوقی جبهه مستضعفین را محکومیت رژیم اشغالگر قدس در دادگاه‌های بین المللی دانست.

در ادامه این نشست سردار اصغر عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا پس از تبیین مشارکت و حضور مردم در پایه صندوق‌های رأی از خانواده محترم شهید جلالی تجلیل و حکم انتصاب برادر بسیجی ایرج سلطانی را به عنوان مسئول روابط عمومی و دکتر مسعودی نیا و وکیل محسن زاده بعنوان اعضای هیأت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان سپاه عاشورا اعطا کرد.