  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

۲ هزار کارشناس تغذیه در سیستم‌های بهداشت و درمان جذب شد

۲ هزار کارشناس تغذیه در سیستم‌های بهداشت و درمان جذب شد

اصفهان - مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: طی سال‌های گذشته ۲ هزار کارشناس تغذیه جذب سیستم بهداشت ودرمان شده است که از آن می‌توان به عنوان یک موفقیت نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیل زاده عصر جمعه در اختتامیه نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران در خصوص امنیت تغذیه‌ای پایدار برای رویارویی با سوءتغذیه و بیماری‌های غیر واگیر اظهار کرد: پیدایش سو تغذیه به ۲ عامل محرومیت و عدم استفاده از وجود کارشناسان تغذیه در سیستم‌های بهداشتی و درمانی بر می‌گردد اگر چه یکی از ابتکارات دولت‌های گذشته جذب ۲ هزار کارشناس تغذیه در سیستم بهداشتی و درمان بوده که یک اتفاق بسیار بزرگی است.

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی خواستار ادغام خدمات تغذیه‌ای در phc شده‌اند و ایران جزو معدود کشورهایی است که اقدام به این کار کرده است.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اجرای این طرح یک خدمت بزرگ و فرصت دسترسی به خدمات تغذیه در مراکز بهداشتی ایجاد می‌کند هر چند نقص‌های وجود دارد و تعداد کارشناسان تغذیه به حد کافی نیست که به دنبال افزایش جذب کارشناسان تغذیه در سیستم هستیم.

اسماعیل زاده از ارتباط نزدیک ناامنی غذایی و افزایش بار بیماری‌های مزمن و غیر واگیردار خبر داد و خاطرنشان کرد: آمارها نشان داده است که ۵۲ درصد خانواده‌هایی که ناامنی شدید غذایی دارند در قیاس با خانواده‌های که امنیت غذایی دارند بروز بیماری‌های مزمن شایع‌تر هست.

وی به آمار ۴.۸ درصدی لاغری در جامعه بر اساس سامانه سیب خبر داد که با درصد خطایی می‌توان به آن اکتفا کرد.

کد مطلب 6026129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها