به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیل زاده عصر جمعه در اختتامیه نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران در خصوص امنیت تغذیهای پایدار برای رویارویی با سوءتغذیه و بیماریهای غیر واگیر اظهار کرد: پیدایش سو تغذیه به ۲ عامل محرومیت و عدم استفاده از وجود کارشناسان تغذیه در سیستمهای بهداشتی و درمانی بر میگردد اگر چه یکی از ابتکارات دولتهای گذشته جذب ۲ هزار کارشناس تغذیه در سیستم بهداشتی و درمان بوده که یک اتفاق بسیار بزرگی است.
وی افزود: سازمان بهداشت جهانی خواستار ادغام خدمات تغذیهای در phc شدهاند و ایران جزو معدود کشورهایی است که اقدام به این کار کرده است.
متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اجرای این طرح یک خدمت بزرگ و فرصت دسترسی به خدمات تغذیه در مراکز بهداشتی ایجاد میکند هر چند نقصهای وجود دارد و تعداد کارشناسان تغذیه به حد کافی نیست که به دنبال افزایش جذب کارشناسان تغذیه در سیستم هستیم.
اسماعیل زاده از ارتباط نزدیک ناامنی غذایی و افزایش بار بیماریهای مزمن و غیر واگیردار خبر داد و خاطرنشان کرد: آمارها نشان داده است که ۵۲ درصد خانوادههایی که ناامنی شدید غذایی دارند در قیاس با خانوادههای که امنیت غذایی دارند بروز بیماریهای مزمن شایعتر هست.
وی به آمار ۴.۸ درصدی لاغری در جامعه بر اساس سامانه سیب خبر داد که با درصد خطایی میتوان به آن اکتفا کرد.
