  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲

علم تغذیه در کنار دارو و درمان مؤثر بیماری‌ها قرار بگیرد

علم تغذیه در کنار دارو و درمان مؤثر بیماری‌ها قرار بگیرد

اصفهان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با قرار گرفتن علم تغذیه در کنار دارو و درمان مؤثر بیماری‌ها به بهبود روند بیماری دست می‌یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز خوروش در اختتامیه نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران اظهار کرد: اصلاح تغذیه در کاهش عوارض بیماری‌ها و پیشگیری نقش دارد.

وی با بیان اینکه ارتباط بین رشته‌ای ما بین رشته‌های بالینی و رشته تغذیه از بعد علمی و بالینی شکل گرفته است، ادامه داد: بهبود بیماری‌های با یک تا دو ویزیت تغذیه امکان‌پذیر نیست و نیاز به استمرار ویزیت توسط متخصصان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران یکی از بزرگترین کنگره‌های علمی در کشور است.

وی تصریح کرد: با قرار گرفتن علم تغذیه در کنار دارو و درمان مؤثر بیماری‌ها به بهبود روند بیماری دست می‌یابیم.

کد مطلب 6026135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها