به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز خوروش در اختتامیه نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران اظهار کرد: اصلاح تغذیه در کاهش عوارض بیماریها و پیشگیری نقش دارد.
وی با بیان اینکه ارتباط بین رشتهای ما بین رشتههای بالینی و رشته تغذیه از بعد علمی و بالینی شکل گرفته است، ادامه داد: بهبود بیماریهای با یک تا دو ویزیت تغذیه امکانپذیر نیست و نیاز به استمرار ویزیت توسط متخصصان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران یکی از بزرگترین کنگرههای علمی در کشور است.
وی تصریح کرد: با قرار گرفتن علم تغذیه در کنار دارو و درمان مؤثر بیماریها به بهبود روند بیماری دست مییابیم.
