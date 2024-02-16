به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی عصر امروز جمعه در آئین اختتامیه قطب ۲ نوزدهمین جشنواره قرآن، عترت و نماز پسران در شهرستان شوش اظهار کرد: قرآن کریم یک برنامه کامل برای زندگی متعالی است و مهمترین شعار کلام وحی احیای نماز است و بر این اساس آموزش و پرورش با تکیه بر مفاهیم و آموزههای قرآنی از ظرفیتهای لازم برای ترویج فرهنگ قرآنی و نماز استفاده خواهد کرد.
وی با برشمردن برخی از آموزهها و فرامین مهم قرآن کریم توضیح داد: قرآن برای ما مسئولیت اجتماعی تعریف کرده است و تاکید دارد که انسانها در جامعه مسئول هستند و باید در جامعه نقش آفرینی کنند و امروز ترجمان این نقش آفرینی مشارکت بالا در انتخابات است.
وی با اشاره به شرکت ۴۰۰ هزار دانشآموز خوزستانی در مرحله آموزشگاهی نوزدهمین دوره جشنواره قرآن، عترت و نماز گفت: در مرحله منطقهای این جشنواره بالغ بر ۲۰۰ هزار دانشآموز در ۳ مقطع تحصیلی شرکت کردند. همچنین در مرحله قطبی سه هزار و ۹۰۰ دانشآموز در ۲ دوره متوسطه اول و دوم مشارکت داشتند که نشان از مشارکت بالای دانش آموزان در این دوره از جشنواره است.
نظر شما