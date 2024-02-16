به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عماری عصر جمعه در جلسه کمیته تبلیغات و کمیته پیشگیری از تخلفات انتخابات در حوزه انتخابیه ارومیه افزود: معیار ما در مواجهه با تخلفات احتمالی رعایت اصل بی طرفی و اجرای مرّ قانون است.

وی با بیان اینکه اصلاحات قانون انتخابات ظرفیت‌های بیشتری ایجاد کرده است، اضافه کرد: ثبت اطلاعات مالی کاندیداها و هزینه های انتخاباتی آنان، اجازه استفاده از ظرفیت ها و امکانات دستگاه های مختلف دولتی برای تبلیغ و اطلاع‌رسانی که در اختیار نامزدها به صورت برابر قرار می‌گیرد، فضای مجازی و مشخص شدن کانال یا گروه‌هایی در پلتفرم های پیام رسان از سوی نامزدها، ایجاد ظرفیت در صدا و سیما و فراهم کردن امکان ارائه برنامه ها و حتی برگزاری مناظره بین نامزدها از مهمترین نتایج اصلاح قانون انتخابات است.

فرماندار ارومیه ادامه داد: تبلیغات نامزدها باید طبق شیوه نامه انتخابات انجام گیرد و باید قانون در این خصوص توسط نامزدها به صورت کامل رعایت شود.

عماری از برگزاری جلسه ای با مسوولان ستادهای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه در روزهای آتی خبرداد و اظهار امیدواری کرد که با این هماهنگی ها شاهد برنامه های تبلیغات بر طبق قانون انتخابات و شیوه نامه آن از سوی همه نامزدها و ستادهای آنان باشیم.

۱۱ اسفند امسال انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور در ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی به ویژه شهر ارومیه برگزار می شود.