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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

شهردار ورامین:

بودجه ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ورامین تصویب شد/۶۷درصد عمرانی

بودجه ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ورامین تصویب شد/۶۷درصد عمرانی

ورامین- شهردار ورامین از تصویب بودجه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی این شهرداری برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: ۶۷ درصد این بودجه عمرانی است.

علیرضا مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب بودجه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ شهرداری ورامین در شورای اسلامی این شهر خبر داد و افزود: این بودجه نسبت به سال جاری حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: تصویب این بودجه در مهلت قانونی و در صحن شورای اسلامی شهر بوده است.

شهردار ورامین از بررسی دقیق این بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ بودجه شهرداری ورامین ۳۲۰ میلیارد تومان بوده و اکنون افزایش ۶ برابری داشته است.

وی گفت: ۶۷ درصد بودجه عمرانی و ۳۷ درصد آن هزینه‌های جاری است، که ۴۲۸ میلیارد تومان از کل بودجه برای حمل و نقل و ترافیک است، که بخش عمده آن را افتتاح و تکمیل کمربندی جنوبی تشکیل می‌دهد.

مؤمنی گفت: ۶۰ میلیارد تومان از بودجه برای خرید اتوبوس و ون برای توسعه حمل و نقل عمومی است.

کد مطلب 6026228

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